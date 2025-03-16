Akbank Sanat'ta "nokta/çizgi/nokta: S.O.S"

Akbank Sanat, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde, Deniz Aktaş, Arda Diben, Tuğçe Diri ve Lara Sayılgan'ın eserlerinden oluşan "nokta/çizgi/nokta: S.O.S" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Mors alfabesinde acil durum sinyali anlamına gelen S.O.S'u temel alarak, bir nokta, bir çizgi ve bir noktanın yan yana geldiğinde yarattığı çığlık ve kurtuluş umudunu sorgulanıyor.

Farklı disiplinler

Sergide yer alan sanatçılar, farklı disiplinlerdeki eserleriyle dikkat çekiyor:

Deniz Aktaş, mürekkeple çizdiği eserlerinde kent hafızasındaki travmaları ve insan-mekân ilişkisini incelerken, kentsel dönüşümün, tahliyenin, yıkımın ve çatışmanın izlerini sürüyor.

Arda Diben, dijital bağımlılık ve imge bombardımanından ilham alarak distopik şehir manzaralarını tuvallerine yansıtıyor, şehir ve onu çevreleyen katmanlarla olan ilişkisini öfkeli fakat dingin bir yaklaşımla ele alıyor.

Tuğçe Diri, desen, boya, kolaj, dikiş ve nakış gibi çeşitli tekniklerle tarih, hafıza ve kültür kavramlarını irdeliyor, geleneksel sanatları çağdaş bir bakış açısıyla harmanlayarak geçmiş ve günümüz arasında köprüler kuruyor.

Tuğçe Diri

Lara Sayılgan, moda ve portre fotoğrafçılığıyla başladığı sanat yolculuğunu, doğa fotoğrafları ve farklı tekniklerle oluşturduğu eserlerle zenginleştiriyor, izleyiciyi hem estetik hem de duygusal bir deneyime davet ediyor.

"nokta/çizgi/nokta: S.O.S" sergisi, çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan ve izleyicilere düşünsel bir yolculuk sunan eserleriyle 9 Mayıs tarihine kadar Akbank Sanat'ta ziyaret ediliyor. Sergiyle ilgili ayrıntılı bilgi için Akbank Sanat'ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.