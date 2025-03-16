Özpetek'in yeni filmi "Elmaslar" 18 Nisan’da vizyonda

Ferzan Özpetek'in son filmi "Elmaslar" (Diamanti), İtalya'daki başarısının ardından 18 Nisan'da Türkiye'de vizyona giriyor. 1970'lerin Roma'sında geçen ve kadın dayanışmasını konu alan film, İtalyan eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Kadınların gücü

"Elmaslar," prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki bağı konu ediniyor. Film, zorluklar karşısında birbirine destek olan kadınların kardeşlik ve dostluk duygusunu beyaz perdeye taşıyor. Özpetek, bu yapımda da kendine has anlatımıyla bir hikâye sunuyor.

Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Kasia Smutniak ve Elena Sofia Ricci gibi İtalyan sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı film, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Özpetek, senaryosunu Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte kaleme aldığı filmde, 18 kadın oyuncuyla çalıştı.

Ödüller ve eleştiriler

"Elmaslar," CIAK D'ORO ödüllerinde "Altın Ödül" ve "Altın SuperCiak" ödüllerini kazandı. Ayrıca, filmin başrol oyuncusu Luisa Ranieri'ye "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü getirdi. İtalyan basını da filme olumlu yorumlar yaptı. Corriere della Sera gazetesinin eleştirmeni Paolo Mereghetti, Özpetek'in sinemayı "arzuladığı bir dünyayı anlatmaya yarayan sihirli bir değneğe" dönüştürdüğünü belirtti.

43 ülkeye satıldı

DEPOfilm'in dağıtımını üstlendiği "Elmaslar," dünya genelinde 43 ülkeye satıldı. Türkiye'deki sinemaseverler, filmi 18 Nisan'dan itibaren izleyebilecek.