WWF-Türkiye ve Salt'tan su için…

WWF-Türkiye ve Salt iş birliğiyle, Dünya Saati kapsamında su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenleniyor. 19 Mart Çarşamba günü Salt Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Büyük Menderes Havzası'nın korunması için hazırlanan "Suyun Yolculuğu" belgeseli gösterilecek ve su kaynaklarının geleceği tartışılacak.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), uzun yıllardır tatlı su kaynaklarının korunması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Salt ile iş birliği yaparak ekoloji ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Salt'ın "Su Etrafında" programı çerçevesinde düzenlenecek etkinlik, "Dünya Saati" ve Dünya Su Günü'ne (22 Mart) özel olarak gerçekleştirilecek.

Eşsiz Ekosisteme Tanıklık

19 Mart'taki etkinlikte, saat 17.30'da Salt Beyoğlu Açık Sinema'da "Suyun Yolculuğu" belgeseli gösterilecek. Ardından WWF-Türkiye Tatlısu ve Sulak Alanlar Programı Müdürü Eren Atak, nehrin ekosistemini anlatan bir konuşma yapacak. Katılımcılar, Büyük Menderes'in hikâyesine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

WWF-Türkiye Tatlısu ve Sulak Alanlar Programı Müdürü Eren Atak

Büyük Menderes’in hikâyesi

Denizli'nin Işıklı Gölü’nden çıkan ve Aydın Bafa Gölü'ne, oradan da Büyük Menderes Deltası’na uzanan Büyük Menderes Nehri, sadece bir su yolu değil, aynı zamanda çevresindeki ekosistemleri besleyen hayati bir damar. Endemik bitkiler, benzersiz kuş türleri, Avrupa yılan balığı ve sadece bu havzada yaşayan dişli sazancık ile Tavas kurbağası gibi canlılar bu nehri yuva edinmiş durumda. Pamukkale gibi dünya mirası alanlarını besleyen, pamuğun ve incirin yetişmesini sağlayan Büyük Menderes, sanayiden tarıma kadar pek çok sektör için de vazgeçilmez bir kaynak.

Ancak bu hayati öneme sahip nehir, su kaynaklarımızı kullanma biçimimiz nedeniyle büyük bir tehlike altında. WWF-Türkiye, uzun yıllardır Büyük Menderes Havzası’nda sürdürdüğü projelerle suyun geleceğini güvence altına almak için çalışıyor.

Yıl boyunca işbirliği

Bu etkinlik, Salt'ın ekolojiye dair farkındalık çalışmalarına WWF-Türkiye'nin uzmanlığıyla katkı sağlamayı amaçlıyor. İki kurum, yıl boyunca ekoloji ve sürdürülebilirlik temalı çeşitli etkinlikler düzenleyecek.