AKM’de “Erişilebilir Tiyatro”

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Türk Telekom; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla “Erişilebilir Tiyatro” projesini başlattı. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında Türk Telekom; ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek; görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, oyun öncesinde gerçekleştirilecek özel bir sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu, kostümleri ve oyunda kullanılan objeleri dokunarak tanımaları sağlanarak bütünsel bir tiyatro deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

Arif Sancaktaroğlu

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojinin verdiği imkânları iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla farklı ihtiyaçlara sahip herkesin sanatın güzelliklerini ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatına sahip olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu motivasyonla erişilebilir yaşam için yeni teknolojiler geliştiriyor, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz.

Örneğin, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi kültür ve sanat alanına aktardığımız, herkes için erişilebilir iletişim yaklaşımımızla ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde görme ve işitme engelli kullanıcıların kapalı ve açık alanlarda rahat yön bulmalarını sağlayan Sesli Adımlar uygulamamızı kullanıma sunmuştuk. Şimdi de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle tiyatro oyunlarında görme ve işitme engelli sanatseverlere yönelik canlı betimleme ve üst yazı uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Ana destekçisi olduğumuz, kültür ve sanatın kalbi AKM’nin özel hizmetlerimizle engelleri aşan bir merkeze dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İlk engelsiz oyun ‘Rumuz Goncagül’

Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında, AKM’deki Devlet Tiyatrosu oyunlarının düzenli aralıklarla görme ve işitme engelli bireylerin erişimine açılması hedefleniyor. Proje, 6 Ocak’ta AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenen, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın kaleme aldığı, rejisörlüğü Zafer Algöz tarafından gerçekleştirilen “Rumuz Goncagül” adlı tiyatro eseriyle başladı. Oyunun davetlisi görme ve işitme engelli sanatseverler, engelsiz bir deneyim yaşayarak tiyatronun keyfini çıkardı.