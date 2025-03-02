Antalya Havalimanı’nda Anadolu mutfağına gastronomik dokunuş

BTA, 8 ülkede, 16 havalimanında ve 200’ü aşkın noktada Türk ve dünya mutfağının seçkin menüleriyle hizmet veriyor. Ömür Akkor ile İstanbul Havalimanı’ndaki Tadında Anadolu restoranında süregelen iş birliği, şimdi yeni bir boyut kazanıyor. Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde açılacak olan “Taste of Anatolia by Ömür Akkor”, Anadolu’nun köklü yemek kültürünü ve unutulmaya yüz tutmuş tariflerini, otantik lezzetler eşliğinde misafirlerine sunacak.

Restoranın menüsünde, Anadolu’nun dört bir yanından seçilmiş geleneksel tatlar, coğrafi işaretli ürünler ve Ömür Akkor’un özel tarifleri yer alacak. Yerel üreticileri desteklemeyi ve mutfakta sürdürülebilirlik anlayışını benimsemeyi amaçlayan bu yeni konsept, Türk mutfağını uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyor.

“Bir kültür elçiliği”

BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, havalimanlarında sunulan yiyecek içecek hizmetlerinin sadece yolcuların ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bir kültürel miras taşıyıcısı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“BTA, ülkemizin zengin kültürel mirasını dünyaya tanıtma misyonunu üstleniyor. Anadolu mutfağını yaşatmak ve geleceğe taşımak için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Antalya Havalimanı’nda başlattığımız bu konsepti, ilerleyen dönemlerde diğer havalimanlarımıza da taşıyacağız.”

Ömür Akkor da bu iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“30 yıldır Anadolu’nun lezzetlerinin izini sürüyorum. Kazılara katıldım, kitaplar yazdım ve bu eşsiz mutfağın derinliklerine inmeye çalıştım. BTA ile ortak misyonumuz, Anadolu mutfağını dünya çapında hak ettiği noktaya taşımak. Bu proje, Türkiye’nin gastronomik imajını olumlu yönde güçlendirecek.”

Genişleyen operasyon

BTA, Antalya Havalimanı’nda hizmet verecek 29 farklı işletmesiyle hızlı ve pratik yemek seçeneklerinden premium deneyimlere kadar geniş bir yelpazede misafirlerini ağırlayacak. BTA, 651 kişilik bir ekiple başlayacağı Antalya Havalimanı operasyonunu, 2027 itibarıyla 871 kişiye çıkararak istihdam alanını genişletecek. Şirket, üç özel lounge alanında (Premium, Elite ve Arrival Lounge) catering hizmeti sunacak.