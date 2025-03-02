Mutfağımız, teknikler üzerinden kayıt altına alındı

Türk mutfağının temelini tarifler yerine teknikler üzerinden ele alan “Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1” kitabı, şef Refika Birgül, Burak Arpak ve ekibinin dokuz yıllık araştırmaları sonucunda hazırlandı. Eser, yemek yapma sürecinin temel prensiplerini ayrıntılı bir şekilde ele alırken, mutfak kültürümüzün köklü geçmişini de gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

“Dünyanın en zengin mutfaklarından”

Kitabın lansmanında konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, mutfağımızın küresel ölçekte büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Maximum’u, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olan değerler ekosistemi olarak konumlandırdıklarını belirten Lüle, “Ülkemizin konumu, tarihi ve iklimi sayesinde çok zengin ve çok renkli bir mutfak kültürümüz var. Anadolu’nun bereketli toprakları, medeniyetlerin birikimi ve dört mevsimin sunduğu eşsiz lezzetler, Türk mutfağını dünyanın en özgün ve çeşitli mutfaklarından biri haline getiriyor. Türk mutfağının tekniklerini kapsamlı olarak ele alan ve mutfağımızın dünya mutfakları arasındaki yerini sağlamlaştıracağına inandığımız Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 kitabını Maximum ile desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Mutfağımızın hak ettiği yer”

Kitapla ilgili konuşan Refika Birgül ise mutfağımızın dünyada hak ettiği yere gelmesi için öncelikle özünün doğru anlaşılması gerektiğini belirtti. Birgül, “Bunu bir temel inşası gibi düşünebilirsiniz. Yemek yapan herkes için ister profesyonel şef ister mutfakta yeni başlayan biri olsun, bu kitap rehber niteliğinde. Yemek, kültürümüzü anlatmanın en güçlü yollarından biri. Bu kitabın Türkiye’nin gastronomik mirasını kayıt altına alma konusunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tekniklerden tariflere

Kitap, Türk mutfağının tekniklerine dair detaylı bilgileri içerirken, en sevilen yemeklerin de versiyonlarını sunuyor. Kesim tekniklerinden (jülyen yerine kibrit çöpü, masedon yerine tavla zarı gibi), doğru bıçak kullanımına, hangi yemeğin nasıl bir tencerede pişirilmesi gerektiğine kadar birçok konuda rehberlik ediyor. Yemeklerin yapım aşamalarını adım adım gösteren fotoğraflar ve QR kodlarla erişilebilen videolarla zenginleştirilen eser, aşçılık öğrencilerinden amatör mutfak severlere kadar herkesin faydalanabileceği bir kaynak niteliğinde.

Refika’nın Mutfağı ekibi, 9 yıllık süreçte binlerce yemek denemesi yaptı, en iyi tarifleri belirledi ve 15 bin fotoğraf çekimi arasından en etkileyici bin 500 kareyi seçerek kitaba dahil etti. Böylece hem yazılı hem de görsel bir kaynak oluşturuldu.

Serinin devamı gelecek

Türk mutfağındaki teknik zenginliği gözler önüne seren bu eser, serinin ilk kitabı olma özelliğini taşıyor. Gelecek kitaplarla birlikte mutfak kültürümüzün daha da derinlikli bir şekilde incelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

“Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1” kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın internet sitesinde, yayınevinin Türkiye genelindeki kitabevlerinde ve seçkin kitapçılarda okuyucularla buluşuyor.