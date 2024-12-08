Atlı Köşk, yenilenmiş haliyle sanatseverlere kapılarını açtı

Sakıp Sabancı Müzesi'nin tarihi Atlı Köşk'ü, dokuz ay süren kapsamlı bir restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu ve Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu'nun yenilenen sergilemeleriyle göz kamaştıran Atlı Köşk, zenginleştirilmiş koleksiyonu ve yeni eserleriyle sanatseverlere farklı bir deneyim vadediyor.

Müze yetkilileri, restorasyon sürecinde halılardan avizelere, saatlerden mobilyalara ve el yazmalarına kadar her ayrıntının titizlikle ele alındığını ve yapının depreme karşı dayanıklılığının artırılması için özel bir çaba gösterildiğini belirtti.

Yenilenen sergileme anlayışı ile daha önce sergilenmemiş pek çok eserin de gün yüzüne çıktığı müzede, Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu üzerine yapılan çalışmalar, köşkün tarihine ve koleksiyonların bağlamına ışık tutuyor. Bu çalışmalar hem teşhir düzeninde hem de müzenin dijital platformlarında ziyaretçilerin erişimine sunuluyor.

Dijital arşiv genişledi

Atlı Köşk'ün yeniden açılışı, müzenin dijital arşiv platformu "digitalSSM"in genişletilmesiyle de taçlandırıldı. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nda 610, Resim Koleksiyonu'nda 700, Emirgan Arşivi'nde 370 eserin dijital ortama aktarıldığı platformda, Arkeolojik Eserler ile Mobilya ve Dekoratif Eserler bölümlerinin de eklenmesiyle "digitalSSM", sanat tarihi meraklıları için kapsamlı bir kaynak haline geldi. Ziyaretçiler, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu salonlarında yer alan seçme eserlerin etiketlerindeki QR kodları kullanarak, sergide sınırlı sayıda yaprağını görebildikleri yazma kitapların tüm sayfalarını ve cilt kapaklarını kendi telefonları üzerinden inceleyebilecek.

Sakıp Sabancı Müzesi, Atlı Köşk'ün kapılarını sanatseverlere yeniden açması vesilesiyle, 13 Aralık'tan itibaren ocak ayı sonuna kadar her cuma günü tam bilete yüzde 30 indirim uygulayacak.