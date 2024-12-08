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Bülent Ortaçgil 11 Aralık’ta Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi'nde

Birçok şarkı ve albüme imza atan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, 11 Aralık Çarşamba akşamı Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.

Haber Merkezi
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Bülent Ortaçgil 11 Aralık’ta Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi'nde
Bülent Ortaçgil
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Yarım asrı aşan müzik kariyerinde birçok albüm ve şarkıya imza atan Ortaçgil, 1974 yılında çıkardığı "Benimle Oynar Mısın?" albümüyle müzik dünyasına adım attı. İlk albümü döneminde yeterince ilgi görmeyen sanatçı, 1980'lerin sonuna kadar müzik piyasasından uzak kaldı. Ancak bu dönemde albümünde yer alan şarkılar, birçok ünlü isim tarafından seslendirilerek büyük beğeni topladı. 1980'lerin ortalarında Fikret Kızılok ile yaptığı çalışmalarla yeniden müzik sahnesine dönen Ortaçgil, daha sonra Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Akın Eldes gibi önemli müzisyenlerle çalışmalarına devam etti. Zuhal Olcay, Birsen Tezer, Teoman ve Leman Sam gibi ünlü isimlerle de düetler yapan sanatçı, 2000 yılında "Ortaçgil İçin Söylenmiş Ortaçgil Şarkıları" adlı bir saygı albümüne de konu oldu.

50 yılı aşkın süredir sahnelerde olan Bülent Ortaçgil, 11 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00’da Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi'nde vereceği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

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