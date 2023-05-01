AVM içi kapalı alan “dikey tarım tesisi” İstinyePark’ta açıldı

Dikey tarım teknolojileri şirketi Plant Factory, dikey tarım tesisini bu kez bir alışveriş merkezi içine kurdu. İstinyePark’ta yer alan tesisin yıllık 900 bin adet üretim hacmine sahip olması planlanıyor. Mühendislik ve gıda teknolojisi alanında uzmanlardan oluşan Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar gıda üretimi için sürdürülebilir ve verimli bir gelecek yaratmayı amaçlıyor. Plant Factory; topraksız, ilaçsız tarım tesisleri ve her bitkinin ihtiyacına göre iklim koşullarını simüle etmesine olanak sağlayan teknolojiler geliştiriyor. Plant Factory, 1 dönümlük alanda 315 dönümlük üretim yapmayı hedefliyor.

Halil Beşkardeşler

Plant Factory kurucu ortaklarından Halil Beşkardeşler; "Bu iş birliği tüm ekibimiz için heyecan ve umut verici. Gelecekte yapacağımız çalışmalar için bizi motive ediyor. İstinyePark'ın modern yapısı ve konumu, dikey tarımın daha geniş kitlelere ulaşması için mükemmel bir platform sunuyor. Yeni tesisimizle birlikte, şehirli tüketicilerin daha taze ve sürdürülebilir ürünlere erişmesini sağlamış olacağız" diyerek düşüncelerini paylaşıyor.