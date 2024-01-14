Balıkesir’den peynir, zeytin ve ekmeğe ait kitaplarla kültür hazinesine saygı duruşu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in hazırladığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir", "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ve "Ekmek Şehri Balıkesir" eserleri, dört uluslararası ödül getirmişti: Gourmand World Cookbook Awards'ta 2019 yılında Dünyanın En İyi Peynir Kitabı seçilen "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, 2023 Gourmand Awards'ta son 25 yılın en iyi kitapları arasında yer almıştı. "Ekmek Şehri Balıkesir" Dünyanın En İyi Ekmek Kitabı, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ise kategorisinde dünyanın en iyi ikinci kitabı seçilmişti. Şehrin peynir, zeytin ve ekmek kültürünü anlatan ödüllü üçleme, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen deneyimsel bir lansman etkinliği ile tanıtıldı.

Divan Kuruçeşme'deki lansman etkinliğinde Cengizhan Koca’nın moderasyonu ile gerçekleştirilen "Balıkesir’in Gastronomi Hazinesi" isimli panelde Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve yazarlar Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber; Balıkesir'in yerel lezzetlerinin çeşitliliği, korunması, gastronomik değerlerle oluşan mikro ekonominin ülke ekonomisine katkı sağlayacak düzeye nasıl ulaşacağı ve şehrin zengin mutfak kültürü hakkında kapsamlı bilgileri misafirlerle paylaştı.

Yazarlar anlatıyor

Berrin Bal Onur; “Türkiye’de ilk kez bir şehir, topraklarımızda doğan üç kadim gıdaya -peynir, zeytin ve ekmeğe- ait kitaplardan oluşan bir kültür serisi ile saygı duruşunda bulunuyor. Bu gurur Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait” diyerek belediyeye sunduğu destek için teşekkür etti. Neşe Aksoy Biber ise; “Bu üç kitap Balıkesir’in bereketli topraklarının çalışkan insanlarının ilhamıyla yazıldı. Bu kitapların ülke zenginliklerimizin daha çok konuşulmasını, yerel ürünlerimizin değer görerek tüketilmesini ve uluslararası çalışmalara kapı aralamasını sağlaması en büyük dileğimizdi" sözleriyle Balıkesir’in mutfak zenginliğinin dünyadaki önemine dikkat çekti.

Yücel Yılmaz

Balıkesir’in hem Ege’nin hem de Marmara’nın bütün güzelliklerini bir arada toplayan zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balımızla, kaymağımızla, peynirimizle, zeytinyağımızla, kuzu etimizle Türkiye’yi doyuran şehiriz. Bir şehrin hammaddesi güzelse mutfağı da güzeldir. Bilinen ve üretilmeyen peynirlerimiz var bizim. Bunların her biriyle ilgili ayrı sponsorluklar yaparak küçük işletmecilerimize ürettiriyor ve tedarik zinciri içerisinde tüketime sokuyoruz. Ama şu andaki en orijinal gündemimiz belediyenin kendi mandırasında; Balıkesir Valiliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve STK’larımızla beraber artık üretim üsleri kurduk. Bunların satış noktalarını da insanların en çok ziyaret ettiği; Havran, İvrindi ve Sındırgı gibi tarihi de bir misyonu olan ilçelerimizde kuruyoruz” dedi.

50 Peynirli Şehir Balıkesir

Balıkesir'in köklü peynir ve kültürel çeşitliliğini kayıt altına alma amacıyla, iki yıl süren gezi, araştırma ve inceleme ile hazırlanan “50 Peynirli Şehir Balıkesir”, şehrin süt ürünlerindeki kültür ve geleneklerini, köklü geçmişini ve peynir zenginliğini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yazıldı. “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı, özgün kaynaklara dayalı bilimsel temelli bir çalışma olarak ortaya konuldu. Çalışmalar sırasında sayısı 50'yi bulan peynirle birlikte pek çok yerel-geleneksel ürün tespit edildi; bu keşif ve tespitler, tarih, coğrafya, insan birlikteliğinin ortaya çıkardığı kültürel dokularla birlikte, yüzlerce yazılı ve sözlü kaynak, 250'den fazla görselle desteklenerek aktarıldı. Kitabın İngilizce baskısı da yapıldı.

Zeytin Ülkesi Balıkesir

2019-2021 yıllarını kapsayan saha çalışması ile tamamlanan kitap, zeytinin bölgedeki mevcut durumunu saptayarak, Balıkesir için değerini, potansiyelini ve kültürel birikimini kayıt altına almak amacıyla yazıldı. Küçük aile üreticilerinden kooperatiflere, zeytin işletmelerinden makine üreticisine, tayfasından kâhyasına, tadım uzmanından laboratuvarlarına, zeytinin değdiği dokunduğu ahşap atölyelerinden sabunhanelere, pirina fabrikalarından müzelere, satış noktalarından restoranlara uzanan tüm değer zincirinde yüzlerce görüşme yapılarak, Balıkesir’in ardında saklı tuttuğu zeytin dünyası kitabın sayfalarına yansıdı.

Yazılı ve sözlü 300'den fazla kaynakla desteklenen kitaba pek çok şair, yazar, akademisyen katkı sağladı. Zeytinle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalardan, kitaplardan edinilen bilgiler, uzman ve saha görüşmeleriyle birleştirilip geçmiş, bugün ve geleceği yansıtacak bir kitap içeriğine ulaşıldı. Kitabın, İngilizce baskısı uluslararası platformlarda da yerini almak üzere tamamlandı.

Ekmek Şehri Balıkesir

Buğdayın anavatanı kimliğiyle üzerinde yaşayan halkların bilgelikle ekmeğin sırlarına hâkim olduğu, binbir çeşit lezzetin yuvası olmuş, geçmişten bugüne gıdanın geleceğine de yön veren Anadolu ekmeklerinin Balıkesir şehri üzerinden anlatıldığı kitap, 2020-2022 yıllarını kapsayan saha çalışması ile tamamlandı. Ekmekle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalardan ve kitaplardan edinilen bilgiler, uzman ve saha görüşmeleriyle birleştirilerek, geçmiş, bugün ve geleceği yansıtacak bir içerikte hazırlandı. Balıkesirli aileler ve yerel fırınlar aracılığıyla 20 ilçesinde yaşayan farklı halkların sürdürdükleri geleneksel ekmek reçetelerine yer verilen kitapta, 67 ekmek toplam 172 reçete kayıt altına alındı. Hayatta kalmanın sırrını saklayan ekşi mayaları, değirmenleri, atalık tohumlarıyla, toprağın insanoğlu ile ilişkisinin en önemli anlatıcısı ekmek kitabının İngilizce çeviri çalışmaları sürdürülüyor.