Bir Başka Avşa: Ada Karası üzüm hasadı ve etkinlikleri

Marmara Adalar Belediyesi, Avşa’da 13-14-15 Eylül tarihlerinde Coğrafi İşaretli Ada Karası üzüm hasadını nitelikli bir dizi etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Yerli üzümlerin ve eski bağların geri kazanımı ile bölgesel anlamda dönüşümün başlangıcı olarak planlanan etkinlik, “Bir Başka Avşa” adıyla tasarlanıyor ve turizm çeşitlemesi açısından da önem taşıyor. Eylül ayında Ada Karası üzümü ve ardından Kasım ayında gerçekleşecek zeytin hasadı ile adaların turizm sezonunu uzatıyor ve özellikle İstanbullular için Marmara Takım Adaları’nı yakın bir destinasyona dönüştürüyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, yaptığı toplantıda şunları söyledi:

“Eylül ayı, Marmara Takım Adalarının en güzel zamanı. Balık bol, sahiller tenhalaşmış, güneş parlak. Otellerimiz, Ada Karası hasadına ilgi duyan misafirlerimizin ilgisi ile rezervasyonlar almaya başladı. ‘Bir Başka Avşa’ deneyimi ile turizm sezonunu uzatıyor ve geleneksel bağcılık kültürümüze, tarım ve turizme katkı sağlıyoruz.”

Aydın Dinçer sözlerine şöyle devam etti:

“Deniz seviyesinden 250-300 metre yüksekliğe ulaşan bağ teraslarının izlerini görebileceğiniz yürüyüş rotaları, hasat deneyimi ve tadımlarla zenginleşen güzel bir hafta sonu için sizleri bekliyoruz.”

Etkinlikte ayrıca bağcılık üzerine etkin konuşmacıların katılacağı paneller, tadım atölyeleri ve konserler de yer alacak.

‘‘Bir Başka Avşa’’ 13-14-15 Eylül tarihlerinde misafirlerini bekliyor. İDO ile İstanbul’dan

Avşa’ya üç saatlik bir yolculuk ile ulaşmak mümkün.