Boğaz’da gün batımından geceye İtalyan mutfağı

İstanbul Boğazı’ndaki Olea Bosphorus & The Bar, İtalyan mutfağının inceliklerini modern bir dokunuşla sunmayı hedefliyor. İsmini Latince “zeytin” anlamındaki “Olea”dan alan restoran, limon sarısı ile zeytin yeşili tonlarındaki ambiyansıyla da dikkat çekiyor.

Olea’nın menüsü, klasik İtalyan tariflerini özgün yorumlarla buluşturuyor. Başlangıçlarda, Carpaccio di Gamberi, karidesin zarif sadeliğini damaklara taşırken; ana yemeklerde, yavaş pişmiş dana kuyruğu ragusuyla hazırlanan Rigatoni al Ragu d’Oxtail, derin aromasıyla öne çıkıyor. Izgara levrek Branzino alla Griglia ana yemeklerin diğer bir lezzeti. Restoran, sürdürülebilir tarımla üretilen yerel ürünlere ve İtalya’dan özel olarak getirilen malzemelere öncelik veriyor.

Gün batımında DJ performansları eşliğinde sunulan özgün kokteyller ve bar atıştırmalıkları sunuluyor. Atıştırmalıklar arasında trüf aromalı arancini topları, baharatlı domates soslu köfteler, paprika mayonezli ızgara ahtapot şişleri, zencefilli karides kekleri ve Napoli usulü “portafoglio” pizzalar yer alıyor.