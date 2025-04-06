“Carmen” Operası 10 Nisan’dan itibaren İstanbul’da sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet’nin dünyaca ünlü operası “Carmen”i 10 Nisan’dan itibaren sanatseverlerle buluşturuyor. Tutku, özgürlük ve trajediyi anlatan eser, 10-12-17-24-26-30 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Bu özel prodüksiyon, uluslararası alanda tanınmış orkestra şefi George Pehlivanian’ın 10 ve 12 Nisan temsillerinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetecek olmasıyla dikkat çekiyor.

19. yüzyıl İspanya’sında geçen ve çingene kız Carmen’in özgür ruhu ile asker Don José’nin ona duyduğu yıkıcı aşkı konu alan opera, Prosper Mérimée’nin kısa romanından uyarlanan librettosuyla da güçlü bir etki yaratıyor. İlk kez 1875’te Paris’te sahnelenen ve zamanla dünyanın en çok sahnelenen operalarından biri haline gelen “Carmen”, İstanbul’da İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin yorumuyla hayat bulacak. Orkestra, George Pehlivanian ve İbrahim Yazıcı tarafından dönüşümlü olarak yönetilecek.

Carmen’de dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu, kostümler Ayşegül Alev ve Gizem Betil, koreografi Ayşem Sunal Savaşkurt, ışık tasarımı Giovanni Pirandello ve dramaturji Ravivaddhana Monipong Sisowath imzasını taşıyor. Koro şefliğini Paolo Villa, çocuk korosu şefliğini ise Gizem Berrak Taş Güzeloğlu üstleniyor.

Temsillerde başrolleri dönüşümlü olarak üstlenecek sanatçılar ise şöyle: “Carmen” rolünde Aylin Ateş ve Nesrin Gönüldağ, “Don José”de Ali Murat Erengül ve Efe Kışlalı, “Escamillo”da Göktuğ Alpaşar ve Alper Göçeri, “Micaëla”da Özgecan Gencer ve Ayten Telek. Diğer rollerde ise Emre Güngör, Erdem Sakarya, Ufuk Karakoç, Burak Kul, Sevim Ateş, Anna Sirel Etyemez, Ceren Şahin, Elif Tuğba Tekışık, Alp Köksal ve Çağrı Köktekin sahne alacak.