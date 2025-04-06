  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Gülsin Onay’dan Ravel’in 150. doğum yılına özel anma konseri
Takip Et

Gülsin Onay’dan Ravel’in 150. doğum yılına özel anma konseri

Piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 13 Nisan Pazar günü AKM Pazar Resitalleri kapsamında gerçekleştireceği konserde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gülsin Onay’dan Ravel’in 150. doğum yılına özel anma konseri
Takip Et

Piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 13 Nisan 2025 Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. AKM Pazar Resitalleri kapsamında düzenlenecek bu özel konserde Onay, Fransız besteci Maurice Ravel’in 150. doğum yılını anacak. Konserin öne çıkan eseri, Ravel’in piyano repertuvarının başyapıtlarından “Gaspard de la Nuit” olacak. Eser, bestecinin armonik zenginliğini ve piyano yazımındaki ustalığını gözler önüne serecek.

1979 yılında “Marguerite Long-Jacques Thibault” Uluslararası Piyano Yarışması’nda “En İyi Ravel Yorumcusu” ödülüne layık görülen Gülsin Onay, Ravel’e olan derin bağını bir kez daha sahneye taşıyacak. “Gaspard de la Nuit”in üç bölümü “Ondine”, “Le gibet” ve “Scarbo”– sanatçının virtüözitesini ve duygusal derinliğini dinleyicilere sunacak.

Konserin zengin programında Ravel’in yanı sıra Joseph Haydn’ın “Fa minör Çeşitlemeler”, Felix Mendelssohn’un “Variations sérieuses”, Frédéric Chopin’in “Ballad no.3” gibi klasik müziğin sevilen eserleri de yer alıyor. İkinci yarıda ise Béla Bartók’un “Eskisler” süiti ve Ahmed Adnan Saygun’un “Aksak Tartılar Üzerine Prelüdler”inden seçkiler seslendirilecek. Bu çeşitlilik, Onay’ın geniş repertuvarını ve farklı dönemlere uzanan yorum gücünü ortaya koyacak.

Biletler, AKM’nin resmi web sitesi üzerinden (https://akmistanbul.gov.tr) temin edilebilir.

Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılı yolculuğuna Adana’dan başladıTürkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılı yolculuğuna Adana’dan başladıYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde bahar coşkusu
Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde bahar coşkusu
Dünyaca ünlü dans ve müzik toplulukları Başkent sahnelerinde
Dünyaca ünlü dans ve müzik toplulukları Başkent sahnelerinde
“Carmen” Operası 10 Nisan’dan itibaren İstanbul’da sahnelenecek
“Carmen” Operası 10 Nisan’dan itibaren İstanbul’da sahnelenecek
Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılı yolculuğuna Adana’dan başladı
Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılı yolculuğuna Adana’dan başladı
Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın konusu Çevre Dostu Yaşam
Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın konusu Çevre Dostu Yaşam
“mor ve ötesi”nden stadyum konseri
“mor ve ötesi”nden stadyum konseri