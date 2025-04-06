Gülsin Onay’dan Ravel’in 150. doğum yılına özel anma konseri

Piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 13 Nisan 2025 Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. AKM Pazar Resitalleri kapsamında düzenlenecek bu özel konserde Onay, Fransız besteci Maurice Ravel’in 150. doğum yılını anacak. Konserin öne çıkan eseri, Ravel’in piyano repertuvarının başyapıtlarından “Gaspard de la Nuit” olacak. Eser, bestecinin armonik zenginliğini ve piyano yazımındaki ustalığını gözler önüne serecek.

1979 yılında “Marguerite Long-Jacques Thibault” Uluslararası Piyano Yarışması’nda “En İyi Ravel Yorumcusu” ödülüne layık görülen Gülsin Onay, Ravel’e olan derin bağını bir kez daha sahneye taşıyacak. “Gaspard de la Nuit”in üç bölümü “Ondine”, “Le gibet” ve “Scarbo”– sanatçının virtüözitesini ve duygusal derinliğini dinleyicilere sunacak.

Konserin zengin programında Ravel’in yanı sıra Joseph Haydn’ın “Fa minör Çeşitlemeler”, Felix Mendelssohn’un “Variations sérieuses”, Frédéric Chopin’in “Ballad no.3” gibi klasik müziğin sevilen eserleri de yer alıyor. İkinci yarıda ise Béla Bartók’un “Eskisler” süiti ve Ahmed Adnan Saygun’un “Aksak Tartılar Üzerine Prelüdler”inden seçkiler seslendirilecek. Bu çeşitlilik, Onay’ın geniş repertuvarını ve farklı dönemlere uzanan yorum gücünü ortaya koyacak.

Biletler, AKM’nin resmi web sitesi üzerinden (https://akmistanbul.gov.tr) temin edilebilir.