CerModern’de Ali Teoman Germaner sergisi

Sanatta 15’inci yılını kutlayan CerModern, sanatın usta isimlerinden Ali Teoman Germaner, nâm-ı diğer ALOŞ’un, 1950’lerden günümüze kadar uzanan sanat yolcuğunu kapsamlı bir şekilde ele alan “ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın” sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, 4 Ocak – 30 Mart 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Burak Fidan’ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi, Germaner’in zaman ve bellek üzerine görsel düşüncelerini heykeller, resimler, baskılar, özgün ALOŞNAME desenleri ve Reotek işbirliğiyle gerçekleştirilen multimedya yerleştirmesiyle izleyiciye sunulacak.

Serginin yenilikçi yaklaşımları

ALOŞNAME desenleri, sergi süresince Tanıl Bora, Nilüfer Erdem, Lale Müldür, Alexander Dawe, Birgül Oğuz, Celal Üster gibi farklı disiplinlerden konukların evlerinde sergilenecek. Bu “konuksever” deneyimler, CerModern’in mekân sınırlarını aşarak farklı kültür sanat platformlarında yayınlanacak ve serginin etkisini genişletecek.