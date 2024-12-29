Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden "Türkiye Kültür Yolu Festivali" 2025 yılı programı belli oldu. Festival; Türkiye’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak için düzenleniyor.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali", Avrupa'nın en prestijli festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine kabul edilerek ülkemiz adına uluslararası alanda da önemli bir marka değeri oluşturmuş bir etkinlik.

4 şehir eklendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'nin de katıldığını belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"16 şehrimize eklenen bu güzide şehirlerimizle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini hep birlikte keşfedeceğiz. Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak. Bu büyük festivale destek veren paydaşlarımıza, katkı sağlayan yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatın nabzı yine Türkiye'de atacak."

"Şehirde Festival Var" mottosuyla yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali-2025 takvimi şöyle:

5-13 Nisan'da Adana'da, 10-18 Mayıs'ta Mardin'de, 17-25 Mayıs'ta Manisa'da, 24 Mayıs-1 Haziran'da Şanlıurfa'da, 21-29 Haziran'da Samsun'da, 28 Haziran-6 Temmuz'da Bursa'da, 5-13 Temmuz'da Trabzon'da, 12-20 Temmuz'da Van'da, 2-10 Ağustos'ta Nevşehir'de, 16-24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale'de, 6-14 Eylül'de Kayseri'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 20-28 Eylül'de Ankara ve Konya'da, 27 Eylül-5 Ekim'de İstanbul'da, 4-12 Ekim'de Malatya'da, 11-19 Ekim'de Diyarbakır'da, 25 Ekim-2 Kasım'da İzmir'de, 1-9 Kasım'da Antalya'da.