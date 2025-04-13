Chicago müzikali 8 özel gösterimle İstanbul’da

Broadway’in en uzun soluklu müzikali “Chicago”, 15-20 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. 1920’lerin ışıltılı dünyasında geçen yapım, suç, tutku ve şöhret temalı hikâyesiyle izleyicilere özel bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Altı Tony Ödülü, iki Olivier Ödülü ve bir Grammy kazanan bu müzikal, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor.

Unutulmaz şarkılar

John Kander’ın müzikleri, Fred Ebb’in şarkı sözleri ve Bob Fosse’un koreografisiyle “Chicago”, “Razzle Dazzle”, “Cell Block Tango” ve “All That Jazz” gibi klasikleşmiş şarkılarıyla tanınıyor. West End ve Broadway’in seçkin isimlerinden oluşan kadrosuyla sahnelenecek olan prodüksiyon, Roxie Hart’ın sansasyonel hikâyesini izleyiciye taşıyacak. Broadway ve West End tarihindeki en uzun soluklu Amerikan müzikali unvanını elinde bulunduran yapım, 8 özel performansla Zorlu PSM’de olacak.

Biletler satışta

Gösterimler, 15-20 Nisan tarihlerinde hafta içi kapı açılış saati 20.00, başlama saati 21.00 olarak planlandı. Cumartesi ve pazar günleri ise kapılar 15.00 ve 20.00’de açılacak, gösterimler 16.00 ve 21.00’de başlayacak. Biletler, passo.com.tr üzerinden temin edilebilir.