Coğrafi işaret tescilli Mardin bulguru, Filiz markasıyla raflarda yerini aldı

Filiz, ürün portföyünde yeni bir sayfa açtı. 1974'ten günümüze sofralarda makarnalarıyla yer alan Filiz, bulgur kategorisine de adım attı. Marka, yeni ürünü Filiz Mardin Bulguru ile medeniyetlere cömertçe kucak açan Mardin'in "Mezopotamya Güneşi" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli Mardin bulgurunu Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralarla buluşturmayı amaçlıyor. Filiz, yeni yolculuğunun hikâyesini İstanbul'da düzenlediği gastronomi etkinliğiyle anlattı.

Etkinlikte Barilla Gıda’yı temsilen şirketin Genel Müdür Murat Koç ve Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz Filiz Mardin Bulguru’nun hikâyesini paylaştı. Etkinlikte düzenlenen panelde; beslenme uzmanı ve sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ve Türk mutfağının ana malzemeleriyle sürprizlerle dolu lezzetler yaratarak adını dünyaya duyuran ünlü şef Maksut Aşkar, gazeteci-yazar Elif Ergu Demiral’ın moderatörlüğünde coğrafi işaret tescilli Mardin Bulguru'nun önemi ile sofralardaki yerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte Filiz Mardin Bulguru ile yorumlanan yöresel lezzetler de şef ve uzmanların tarifleriyle katılımcılara sunuldu.

Murat Koç

Türk mutfağına, buğday tarımının gelişimine, mükemmelliğe ve yeniliğe olan tutku ve özen ile yola devam ettiklerini vurgulayan Barilla Gıda Genel Müdürü Murat Koç, “Filiz olarak amacımız toplumu, Türk mutfağının keyifli, besleyici ve sürdürülebilir gıdalarıyla buluşturmak. Filiz olarak; toprağa, beslenmeye, kaliteye, eğitime, Türk mutfağına, ekonomiye ve kültüre verdiğimiz özen yıllardır aynı… Topraktan gelen güçle hammaddenin kalitesi ve yerelliğinin bize özgünlük getirdiğini biliyor, sürekli yenilik yoluyla insanların daha iyi yaşamasını sağlamak için özenle çalışıyoruz. Aynı özeni yeni giriş yaptığımız bulgur kategorisinde de sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Selcen Tokgöz

Barilla Gıda Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz ise “Yeni ürünümüz Filiz Mardin Bulguru ile yeni bir kategoriye girerken, coğrafi işaret tescilli Mardin bulgurunu Türkiye’nin dört bir yanında tanıtmak adına heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu kategoride de ana amacımız Türk gastronomisinin gelişimine katkıda bulunmak, yerel ürünlerle ülkemizdeki tüm sofraları buluşturmak. Mardin bulgurunun bilinirliğine katkıda bulunmak ise en büyük misyonumuz. Yerel bir ürünün büyük bir marka tarafından sahiplenilmesinin bize verdiği sorumluluk bilinciyle Mardin bulgurunun hak ettiği bilinirliği kazanması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.