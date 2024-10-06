Didim için turizmde bir milat: Anda Barut Collection

Didim’e ilk kez 1980’li yıllarda henüz bir köy iken yolum düşmüştü. Aradan yıllar geçti, 2020’lerde Vegan Festivali için birkaç kez üstüste gittiğimde çok farklılaşmadığını gördüm. Tabii ki o da gelişen turizmimizden payını almıştı, ama yapılacak daha çok şey var, diye düşünmüştüm. Yaz başında, Didim için milat diyebileceğimiz böyle bir gelişme yaşandı:

Side’den Antalya’ya turizmin gelişmesine katkısı büyük olan Barut Ailesi turizmde saygın ve köklü bir geçmişe sahip. Grubun kurucusu babaları Ali Barut 1971 yılında Manavgat Side’de mütevazı bir pansiyon ile başlamış turizm işine; 36 odalık Cennet Otel… Barut ailesi o günden bugüne yarım asrı aşkın bir süredir turizm yatırımlarına devam etmiş, otellerinin sayısı her geçen yıl artıyor. Bu kez Ege’ye doğru çıkarak Didim Delice Yarımadası’nda turizm dünyamızın önde gelen isimlerinden Ahmet Barut’un son projesi Anda Barut Collection’ı gerçekleştirdiler.

Otelde sadece konfor değil, ayın zamanda gastronomik deneyimler sunmak da amaçlanıyor.

Pg Art Gallery salonu

Cinsiyet eşitliği

Hedeflenen bir diğer ölçüt, otel bünyesinde çalışan kadın şeflerin ve kadın personelin desteğiyle turizm dünyasında cinsiyet eşitliği sağlamak. Bugün için toplam 896 çalışana sahip olan Anda Barut Collection’da 291 kadın görevli bulunuyor. Mutfak ekibinde ise 171 kişi yer alırken, bunların 46'sı kadın çalışanlardan oluşuyor. Tüm departmanlarda kadın ve erkek çalışan sayısının eşitlenmesi ana hedef, öncelikli olarak yüzde 40 kadın – yüzde 60 erkek çalışan oranına ulaşmak planlanıyor.

Otellerde personel, tesis ve doğa kadar önemlidir. Anda Barut’ta personel öyle seçilmiş ve öyle iyi yetiştirilmiş ki, her zaman güler yüzlü ve kibarlar… Bütün istekleri “memnuniyetle” diye yanıtlıyorlar.

Personel mutluluğu

Oysa turizm sektöründe yetişmiş personel sorunu her geçen gün büyüyor. Anda çalışanlarının mutluluğunda lojman formülünün büyük payı var diye düşünüyorum. 150 milyon euroluk yatırımla hayata geçen 558 odalı ve bin 188 yatak kapasiteli otelin Anda B-House isminde yarım saat mesafede 300 odalı bir lojmanı bulunuyor. Havuzdan fitness salonuna, yüzme havuzundan revire kadar birçok kolaylığın yer aldığı lojmanda evli çalışanları için 2+1, bekârlar için 1+1 ve 1+0 odalar bulunuyor. Böylelikle çalışanlar, Didim'de ortalama 20 bin TL'den başlayan kira maliyetinden de kurtuluyor.

“Mutfak Kraliçeleri”

Anda Barut Collection’ın yukarıda sözünü ettiğim kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı kadın şefler için de söz konusu. Düzenlenen “Cuisine Queens” (Mutfak Kraliçeleri) etkinlikleri ile kadın şeflerin turizm sektöründeki yeri desteklenirken misafirlere sağlıklı ve lezzet dolu bir gastronomi deneyimi sunmak misyonunun da altı çiziliyor.

“Cuisine Queens”in ilk etkinliği, Türk mutfağını modern dokunuşlarla sunmayı hedefleyen, yerel malzemeler ve Akdeniz baharatlarıyla yaratıcı tabaklar hazırlama konusunda uzmanlaşmış Şef Arzu Öztürk’ün katılımıyla Cibes Restaurant’da gerçekleştirildi. Etkinliğinin bir sonraki buluşması, ise yine yetenekli kadın şeflerden Jale Balcı’ylaydı.

Anda Barut Collection denize sıfır bir konumda. Aile, toplum (community), yetişkin ve villa olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. Executive Şef Mustafa Uyğur yönetimindeki her restoran misafirlere gastronomi deneyimi sunmak üzere tasarlanmış. Doğal ve organik ürünlerle hazırlanan çeşitli menüleriyle, misafirlerini doğanın en saf lezzetleriyle buluşturmayı hedefleyen Anda Barut Collection, modern mutfak teknikleriyle yerel malzemeleri harmanlayarak sağlıklı yemekler üretiyor.

Restoranlar

Zestful Bazaar, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetleri modern sunumlarla konuklara ulaştırıyor. Restoranda taze, doğal ve yerel malzemelerle hazırlanan menüler vegan, laktozsuz ve glutensiz seçenekler de sunarak herkesin sağlıklı ve lezzetli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Tatlı severler için Olivae Pastane, ev yapımı çikolatalar, pastalar ve geniş kahve menüsüyle tatlı kaçamaklarına eşlik ediyor. Dünya mutfaklarını Ege sahillerine taşıyan Cibes A’la Carte Restaurant; Mansion ve Kara A’la Carte ise Türk, Akdeniz ve Anadolu mutfağının lezzetlerini misafirlere sunuyor. İtalyan mutfağında No Se A’la Carte, Napoli usulü pizzalar ve taze makarnalarla misafirlerini ağırlarken; Tiger A’la Carte Asya ve Hint mutfağının baharatlarıyla hazırlanan yemekleriyle uzak doğu lezzetlerini keşfetmenizi sağlıyor. Deniz ürünlerinin Ege’nin tazeliğiyle buluştuğu Fish Camp A’la Carte ve Cape Beach Lounge & Club da gün boyu hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sanat galerisi de var

Türkiye'nin çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yere sahip olan Pg Art Gallery çatısı altında kurulan Snob Collector ile özel bir iş birliğine imza atılmış. Lobby’nin hemen yanındaki bir salonda misafirlerine sanat deneyimi de sunuyor.

Bence turizmin çok özel isimlerinden biri olan Ahmet Barut’un son imzası, son yatırımı olan Anda Barut Collection’da da her şey düşünülmüş; Ahmet Bey’in özeni ve farklılıkları her şeye yansımış. Ben kendisini tanımadım ama baba Ali Barut’un hayalindeki “cennet” belki de böyle bir yerdi.