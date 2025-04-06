Dünyaca ünlü dans ve müzik toplulukları Başkent sahnelerinde

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, bu hafta sanatseverleri dünyaca ünlü dans ve müzik topluluklarıyla buluşturuyor. Festivalin ikinci haftasında, modern dansın ustaları ve geleneksel müzikle beslenen yenilikçi performanslar Başkent sahnelerinde izleyicilerle buluşacak.

Haftanın açılışı, 7 Nisan Pazartesi akşamı (saat 20.00) TED ATA Sahne’de, Akram Khan Company ve Balkanların önde gelen ekiplerinden Kuzey Makedonya Ulusal Dans Topluluğu ile gerçekleşecek. Koreograf Akram Khan’ın kurduğu topluluğun, dans, teknoloji ve tiyatroyu birleştiren eseri Chotto Desh (Küçük Vatan), İngiltere’den Bangladeş’e uzanan etkileyici öyküsüyle dikkat çekiyor. Özellikle 8-16 yaş arası çocuklar ve aileler için unutulmaz anlar vadeden gösterinin ikinci yarısında, Türk koreograf Can Arslan’ın engellerle yüzleşmeyi konu alan yeni eseri Stony Road (Taşlı Yol) dünya prömiyeriyle sahnelenecek.

Devingen

Flamenco gösterisi

Festival, 11 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’da MEB Şura Salonu’nda, sadece kadınlardan oluşan Woman by Aaron Vivancos topluluğunun flamenko gösterisiyle devam edecek. İspanya ve Meksika’da kapalı gişe sergilenen bu performans, dansçı Aaron Vivancos’un imzasını taşıyor ve kadın sorunlarına dikkat çekiyor.

Haftanın kapanışı ise 12 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’da, Anadolu’nun zengin müzik geleneğinden beslenen Devingen müzik topluluğunun “Dünya Müziği” seçkisiyle olacak. Balkanlar, Ortadoğu ve ötesindeki kültürlerden ilham alan topluluk, Erberk Eryılmaz (klavye), Sinan Ayyıldız (bağlama), Ali Can Öztan (davul) ve Buğra Kutbay (üflemeliler) ile sahne alacak. Konser, CSO Ada İşletmeleri Ankara Tarihi Salon’da.

Konser biletleri biletinial.com üzerinden temin edilebilir.