Dünyaca ünlü müzisyenlerle Ayvalık’ta sanat dolu bir yaz

Müzikolog ve piyanist Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan AIMA, 2025 yazında da dopdolu bir program sunuyor.

Flüt ustalık sınıfı: 4-13 Temmuz tarihleri arasında Ayla Uludere ve Ece Karşal eğitmenliğinde gerçekleştirilecek.

Keman dersleri: 11-17 Ağustos’ta Marc Danel ve Pelin Halkacı Akın eğitmenliğinde devam edecek.

Piyano masterclass: 26-31 Ağustos tarihleri arasında dünyaca ünlü piyanist Andrey Pisarev tarafından verilecek.

Viyolonsel ustalık sınıfı: 13-18 Eylül’de ünlü çellist Yovan Markovitch, genç müzisyenlerle bir araya gelecek.

AIMA’nın sunduğu bu eğitimler, genç sanatçılara kariyerlerinde önemli bir sıçrama yapma fırsatı sunarken, deneyim kazanma ve ustalarla birebir çalışma imkânı sağlıyor.

Başvuru ve detaylı bilgi için: www.ayvalikmusic.org

Masterclass nedir?

Ustalık sınıfı (masterclass), alanında uzman eğitmenler tarafından verilen ileri düzey eğitim programlarıdır. Bu derslerde öğrenciler, eğitmenlerinden birebir geri bildirim alarak tekniklerini geliştirir, sanatlarının inceliklerini öğrenir ve performanslarında mükemmeliyeti hedefleyerek çalışmalarına yön verirler.