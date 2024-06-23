Enka Açıkhava Tiyatrosu’nun yaz etkinlik programı 27 Haziran’da başlıyor

Türk Pop Müziği’nin önemli kadın vokallerinden Sertab Erener ile yetenekli gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula konseriyle ENKA Sanat’ta açık hava mevsimi 27 Haziran’da başlıyor. ENKA’da bir gelenek haline gelen bu akustik konserde ikili, Sertab Erener’in en sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar ile 27 Haziran’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

1 Temmuz gecesi ise komedyen Kaan Sekban “Tek Kişilik Gösteri” ile ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Sekban, plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar pek çok konuyu kendine has üslubuyla anlatacak.

Emre Kula

ENKA Sanat hakkında

ENKA Vakfı’nın kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten ENKA Sanat, kurulduğu günden bugüne, sanatçıların üretimlerine destek olmak, bu üretimlerin genç nesiller başta olmak üzere geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Açıkhava Tiyatrosu, Oditoryumu ve Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdiği yıla yayılan etkinlik programı ile sahne sanatları, güncel- klasik müzik ve plastik sanat alanlarının yenilikçi örneklerini sanatseverlerle buluştururken, alanında duayen sanatçıların yanı sıra genç yeteneklere de düzenli olarak kapılarını açıyor. ENKA Sanat, aynı zamanda, genç sanatçıların eğitimine yönelik burs programları hayata geçiriyor; farklı kurumlarla iş birliği içerisinde sponsorluk çalışmaları yürütüyor; kendi yapımlarına imza atıyor; geliştirdiği proje ve programlarla sanata katkılarını çok yönlü olarak sürdürüyor.