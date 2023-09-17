ENKA Sanat, uluslararası iki performansa ev sahipliği yapıyor

ENKA Sanat, bu yıl 5. yaşını kutlayan uluslararası performans sanatları festivali Istanbul Fringe Festival kapsamında iki özel performansı izleyicilerle buluşturacak. Dance Magazine tarafından “İzlenmesi gereken en iyi 25 sanatçı” arasında gösterilen, Kanadalı koreograf ve dansçı Rebecca Margolick’in sahne alacağı ilk performans “Bunker + Vault”, nesiller boyunca kadın bedeni üzerinde uygulanan amansız baskıları anlatıyor. Sanatçı bu solosuyla, Montreal Festival Quartiers Danse’de “En iyi kapalı alan koreografik çalışması” dalında Jüri Ödülü ve Frankfurt SOLOCOREOGRAFICO Festivali’nde izleyici ödülleri aldı.

“Reprise”

“Reprice”

Koreografilerinde, “bedeniyle ilişki kuran bir insan olmanın ne anlama geldiğini” sorgulayan dansçı Becca Hoback’in sahne alacağı ikinci performans “Reprice”, yokluk, kırılganlık, nostalji ve bir başa çıkma mekanizması olarak sanrıyı gündeme taşıyor. Eserin bozulmuş ses müziği ve minimal seti, seyirciyi karakterin kaotik düşünce zincirine ve çocukluk anılarına doğru yolculuğa davet ediyor. Performanslar, 18 Eylül akşamı 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek.