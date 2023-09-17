Ruh ve malzemeler Akdeniz’den; baharatlar ve pişirme teknikleri Asya’dan

Limanlar beni her zaman çekmiştir. Limanı olan şehirlere özel bir ilgi duyarım. Bu nedenle İstanbul’dan sonra en sevdiğim kentlerden birisi Hamburg’tur. Nereye gitsem, varsa o şehrin limanı es geçemem…

‘adım adım şehrin ışıklarını yaktım sokak sokak / içimde sonrasız bir yolculuğun iç bulantısı /galata rıhtımında eski bir liman kahvesi / hepyekten düşeşe günahlarım ve salkım saçak / avucumun içinde iki satır Japon yazısı / bunun ne demek olduğunu öğrenemeyeceksiniz” der bir şiirinde Attilâ İlhan. Ben de her limanda o eski liman kahvelerini arar, oturup bir şeyler içerim…

Ah, anılar anılar!

Galata rıhtımı da beni en çok etkileyen yerlerden birisidir. Oradaki onlarca anılarım içinde Paket Postanesi de vardır. 20. yüzyılın başlarında inşa edilen postaneye, acil gitmesi gereken paketlerimiz için 1980’lerde sık sık uğrar, saat 17.00’den önce kargolarımızı vermeye çalışırdık. Tabii ki 1826 yılında II. Mahmud tarafından Mimar Garabet Amira Balyan’a yaptırılan Nusretiye Camii’ne, hemen yanındaki yine aynı mimarın eseri Nusretiye Kulesi’ne de postaneye her gidişimizde hayranlıkla bakardık.

Postane bugün Galataport’ta. Uzun aylara yayılan, uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü restorasyon sonunda yeni misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Zanaatkarlar, önde gelen geleneksel yerel markalar, dünyaya açılmış Türk markaları ve uluslararası butik markalar için bir buluşma noktası.

Sahil şeridi

Galataport İstanbul Kruvaziyer Terminali’nin tüm operasyonlarının yer altında gerçekleşmesini sağlayan özel kapak sistemi sayesinde erişime kapalı olan Karaköy’ün sahil şeridi, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri oldu. Ben de bir baştan bir başa keyifli yürüyüşler yapıyor zaman zaman kimi mekânlara uğruyorum. Orada belki eski kahveler yok, ama sığınabilecek güzel yerler var…

Her koşulda rıhtımın sonuna kadar yürüyor, en sessiz, en sakin, tarihi yarımada ve Boğaz manzarasını aynı anda göreceğim, her zaman rüzgârlı en sıcak havada bile esintili uçta denizin kokusunu derin derin içime çekiyorum. Şehrin çılgın kalabalığından uzakta hissediyorum kendimi, huzur buluyorum…

Frankie tam o noktada

Geçtiğimiz günlerinde terasında yemek yeme fırsatı bulduğum Frankie de tam o noktada. İki katlı olan mekânın terası bu özel lokasyonda anlattığım manzarayı seyretmek için ideal.

Mimar Mahmut Anlar ve ekibi tarafından tasarlanan mekânda, daha açık tonlarda bir renk paleti ve malzeme seçimiyle yaz hissi veren dokular kullanılmış. Projeye özgü tasarlanan katmanlı duvar panellerinde ise dikey bahçe ve aynalar yer alıyor. Özellikle bu aynalar, manzaradan bazı kesitlerin hoş yansımalarını yakalıyor.

Terasın da en köşesine, limanın en ucuna yakın bir masaya oturuyorum. Güneş, Haliç üzerinden bir kez daha şehre veda ediyor olmalı ki ışıklar değişmeye başladı. Mekân, akşamüstü saat 17.30’da açılıyor. Özelikle o saatte bara gelmeyi sevenler, iş çıkışı bir şeyler içmek isteyenler için ideal. Saat 20.00’de ise temposu yüksek müzik başlıyor, ama sohbetlere engel olmuyor.

MediterrAsian menü

Frankie’nin Executive Chef Aykut Doğanok imzalı MediterrAsian menüsü, ruhunu ve malzemelerini Akdeniz’den, pişirme tekniklerini ve baharatlarını Asya’dan alıyor. Yerel malzemeleri mevsiminde kullanmaya dikkat edilen menü Hint, Thai, Vietnam, Kore mutfak kültürlerini Akdeniz ruhu ile harmanlamayı amaçlıyor.

Frankie’nin menüsünde bulunanlar arasından Akya Tataki (Deniz Mahsulleri Ragu, Maydanoz, Kuru Reyhan ve Yosun); Çeşme Orkinos Sırt (Haşlanmış Pirinç, Sarımsak & Nöri Susam Cipsi, Bal Glaze); Mersin Karides (Siyah Sarımsak, Miso Mayonez); Frankie Yeşil (Akçaağaç Şurubu, Yuzu, Prinç Sirkesi, Susam); Mantarlı Spagetti (Sezonda Yabani Mantar, Miso Kreması); Deniz Mahsulu Spagetti (Vangole, Ahtapot, Karides, Domates Sos); Deniz Mahsullü Siyah Pirinç (Karides, Ahtapot, Mevsim Sebzeleri); Izgara İstridye Mantarı (Frenk Soğanı, Ev Yapımı Teriyaki Sos, Togaraşhi); Izgara Kuşkonmaz (Frenk Soğanı, Wafu Sos); Kuzu Brisket (Cibes, Köz Soğan, Fermente Nar, Patates Ekmeği) de yer alıyor.

Lezzetler güzel, servis başarılı. Frankie’den ayrılırken kendimi mutlu hissediyorum.