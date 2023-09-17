“Etsiz Pazartesi” çağrısı!

“İklim değişikliğine etki eden unsurlardan biri de hayvansal gıda tüketimi. Artık biliyoruz ki, az et tüketimi yüksek etli diyetlere göre yarı yarıya emisyonu azaltıyor, vegan beslenme ise yüzde 75’lik bir azalma sağlıyor. Araştırmalar, bitki bazlı diyetlerin su kullanımını yüzde 54, vahşi yaşam tahribatını yüzde 66 ve metan üretimini yüzde 93 oranında azalttığını gösteriyor” yaklaşımıyla 10 yıl önce kurulan Veggy markası, bitkisel bazlı et ürünlerini sadece veganlar için değil, besin değeri yüksek, sağlıklı, doğa dostu ürünler ile hayvansal ürün tüketiminden uzak yaşam isteyenler ve hayvansal gıdalara alternatif bir beslenme arayışında olanlar için de üretiyor.

Kıyma, köfte, kebap, nugget, şinitzel, sosis ve sucuk gibi bitkisel bazlı et çeşidini kendi fabrikasında üreterek sunan Veggy, küçük hareketlerin dünya için büyük değişimler sağlayacağını düşünerek, herkesi “Etsiz Pazartesi” çağrısına kulak vermeye davet ediyor. “Etsiz Pazartesi”lerde bir tam gün boyunca hayvansal kaynaklı etten uzak duruluyor.