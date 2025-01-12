ENKA Sanat’tan Ferhan Şensoy için belgesel

Türk tiyatro sahnesinin unutulmaz ismi Ferhan Şensoy'un hayatı ve eserleri, ENKA Sanat'ın desteklediği yeni bir belgeselle mercek altına alınıyor. Ferhan Şensoy, mizahı toplumsal eleştiriyle harmanlayan, kendine özgü dili ve üslubuyla Türk tiyatrosunda benzersiz bir yer edinmiş bir sanatçıydı. Ortaoyuncular topluluğunun kurucusu olan Şensoy, "Ferhangi Şeyler" gibi unutulmaz oyunlara imza attı. Geleneksel tiyatroyu modern bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçı, söz oyunları ve kendine has kelimelerle zenginleştirdiği eserleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Günü sorgulama geleceğe mesaj

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, belgeselin Şensoy'un tiyatro yolculuğunu, sanata ve topluma olan katkılarını derinlemesine ele alacağını belirtiyor. Mimaroğlu, "Ferhan Şensoy, tiyatroyu günü sorgulamak ve geleceğe dair mesajlar vermek için kullandı. 'Güldürdüm gidiyorum, düşünün, geleceğim' sözleri, onun hem eserlerindeki kalıcı etkiyi hem de izleyicisiyle kurduğu güçlü bağı gösteriyor. Belgeselle bu etki ve bağları görünür kılacağız" dedi.

ENKA Sanat ve Porte Film daha önce Genco Erkal, Yıldız Kenter ve Işıl Kasapoğlu belgeselleriyle de tiyatro tarihimizin önemli isimlerini kayıt altına almıştı. Yönetmen Selçuk Metin, Ferhan Şensoy ile belgesel projesini hayata geçirmek için görüştüklerini ve sanatçının kendine özgü mizah anlayışından etkilendiğini ifade ediyor.

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu

Mizah ile eleştiri

Senarist Zeynep Miraç ise, Şensoy'un kendine has üslubunun ve Türkçenin inceliklerini kullanmadaki ustalığının altını çiziyor. Miraç, "Ferhan Şensoy, Türkçenin keyfine vardıran, mizahın sınırlarını genişleten bir kalemdi. Sistemi mizah ile eleştirmenin ustalarından biriydi" diyor ve belgeselin Şensoy'a vefa borcunu ödeme amacı taşıdığını belirtiyor.

Ferhan Şensoy belgeseli, Eylül ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek prömiyerinin ardından sanatseverlerle buluşacak.