Ferhan Şensoy'un tiyatro mirası belgeselle ölümsüzleşiyor

ENKA Sanat'ın sponsorluğunu üstlendiği belgesel, Porte Film yapımcılığında hayata geçiriliyor. Selçuk Metin'in yönetmen koltuğunda oturduğu projenin senaryosunu gazeteci-yazar Zeynep Miraç yazarken, görüntü yönetmenliğini Emre Okur üstlenmiş.

Çekimler, 1885 yılında Mimar Campanaki tarafından inşa edilen ve 1989'da Ferhan Şensoy'un tiyatroya kazandırdığı Ses Tiyatrosu'nda yapılıyor. Sanatçının 'evim' diye nitelendirdiği bu mekân, belgeselin ruhunu yansıtacak. Belgeselin tanıtımı amacıyla Şensoy ailesinden kızları Müjgan Ferhan Şensoy, Neriman Derya Şensoy ve eşi Elif Durdu Şensoy'un da katıldığı buluşmada, sanatçının anısı yâd edilirken belgesel projesine dair detaylar paylaşıldı.

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Ferhan Şensoy'un tiyatro mirasına vurgu yaparak, sanatçının 1989'daki Ses Tiyatrosu'nun açılış gecesine dair kaleme aldığı sözlerini paylaştı. ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı ise bu belgeselin ENKA Sanat ile Porte Film'in dördüncü iş birliği olduğunu belirterek, projenin tiyatro ve sanat tarihine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

"En büyük hayallerimdendi"

Belgeselin yönetmeni Selçuk Metin, Ferhan Şensoy belgeselini çekmenin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getirdi. Şensoy ile daha önce Haldun Taner ve Metin Akpınar belgeselleri sırasında tanıştığını belirten Metin, sanatçıyla son yılında sık sık görüştüklerini ancak belgeseli hayata geçirme fırsatını yakalayamadıklarını söyledi. "Bu tiyatroda olmak çok değerli çünkü İstanbul'da artık böyle bir tiyatro yok" diyen Metin, Ferhan Şensoy'un "Orası benim evim" sözlerini hatırlatarak, belgeselin onun tiyatro mirasını en iyi şekilde anlatmasını hedeflediklerini belirtti.

Metin, belgeselde usta sanatçının özel arşiv görüntülerine, sahne arkası anılarına ve yakın çevresinin anlatımlarına yer verileceğini belirtti. Ayrıca, Şensoy’un oyunlarından kesitlerin de belgeselde önemli bir yer tutacağını ifade etti.

Selçuk Metin, Gül Mimaroğlu, Zeynep Miraç, Murat Ovalı (soldan)

"Yerelle evrenseli buluşturmuştu”

Senarist Zeynep Miraç ise belgeselin, Ferhan Şensoy'un sanatını ve toplumsal bakış açısını derinlemesine ele alacağını belirtti. "Onun oyunlarını izleyerek yakın tarihin panoramasını çıkarabiliriz" diyen Miraç, Şensoy'un meddah geleneğinden beslenen tiyatro anlayışını batılı eğitimi ve modern yaklaşımıyla birleştirerek evrensel bir noktaya taşıdığını vurgulayarak "Onun sanatını, etkisini ve dünya görüşünü bu belgeselde kapsamlı bir şekilde işleyeceğiz" dedi.

Miraç, belgeselin aynı zamanda Şensoy'un sanat yolculuğuna ışık tutarken, onun tiyatroya kattığı yenilikleri ve öncü bakış açısını da gözler önüne sereceğini belirtti. Usta sanatçının eserlerinin, mizahının ve eleştirel duruşunun nasıl bir miras bıraktığını görmek için belgeselin büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

"Onu gelecek kuşaklara anlatacak”

Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, "Belgeselin babamla daha önce görüşmeler yapmış bir ekip tarafından hazırlanması içimizi rahatlatıyor" dedi ve çalışmanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Şansoy, "Şu an üç yaşında olan kızım, ileride dedesini bu belgeselle tanıyacak. Onun eserleri var elbette ama yakınlarının anlatımıyla ona dair geniş kapsamda bir belgeselin oluşması bizim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Müjgan Ferhan Şensoy, babasının tiyatroya olan bağlılığını, sanatçı kimliğini ve eserlerinin gücünü bir kez daha hatırlatmanın önemine değinerek, belgeselin onun sanat yolculuğunu en iyi şekilde anlatacağına inandıklarını belirtti. Arşivden özel görüntülerle desteklenen belgeselin prömiyeri, Eylül ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Sanatseverler, Ferhan Şensoy’un benzersiz sanat anlayışını ve tiyatroya kazandırdığı değerleri yakından tanıma fırsatı bulacaklar.