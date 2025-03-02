Gülsin Onay'dan Mart ayı boyunca unutulmayacak konserler

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Mart ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında müzikseverlerle buluşacak. Solo konserlerden senfonik performanslara, ustalık sınıflarından seminerlere kadar geniş bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Onay, baharın ilk günlerini müzikle taçlandıracak.

Genç Yetenekler İçin Masterclass (3-4 Mart, İstanbul)

Piyano sanatında ustalaşmak isteyen genç yetenekler için düzenlenen ustalık sınıflarında, Gülsin Onay tecrübelerini paylaşarak katılımcılara bir eğitim deneyimi sunacak.

Debussy ve İzlenimcilik Üzerine Söyleşi (5 Mart, İstanbul)

Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan bu özel etkinlikte, Prof. Dr. Uğur Ekren Debussy’nin müziği ve İzlenimcilik akımı üzerine bir seminer verecek. Gülsin Onay ise Debussy’nin “Images” eserini yorumlayarak etkinliği müzikal bir deneyime dönüştürecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel (Ankara)

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek bu özel konserde, Gülsin Onay müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Çaykovski 1. Piyano Konçertosu (14 Mart, Adana)

Klasik müziğin başyapıtlarından biri olan Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu, Gülsin Onay’ın zarif yorumu ve Murat Cem Orhan yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde Adana’daki sanatseverlerle buluşacak.

Grieg Piyano Konçertosu (19 Mart, Ankara)

Hacettepe Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde Burak Tüzün’ün şefliğinde sahne alacak olan Gülsin Onay, Grieg’in en bilinen eserlerinden biri olan Piyano Konçertosu’nu yorumlayacak.

Barış Çocuk Orkestrası ile Mozart Konçertosu (22 Mart, İzmir)

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek bu özel konserde, Barış Çocuk Orkestrası eşliğinde Mozart’ın 20. Piyano Konçertosu seslendirilecek. Müzik yoluyla dezavantajlı çocuklara fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan bu proje, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek.

Festival Açılış Konseri (24 Mart, Eskişehir)

Oytun Eren ile birlikte Mozart’ın İki Piyano Konçertosu K.456’yı Eskişehir Anadolu Senfoni Orkestrası eşliğinde icra edecek olan Onay, müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

Resitai ve Masterclass (26-27 Mart, Ankara)

Emre Şen Müzik Akademisi’nde düzenlenecek resital ve ustalık sınıflarıyla, Gülsin Onay hem sahnede hem de genç yeteneklerin gelişimine katkı sunarak müzik tutkusunu paylaşmaya devam edecek.