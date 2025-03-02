Gastronomi ihracatında 2025 hedefi, 25 milyar dolar

Culinary Forum, Türkiye’nin dört bir yanındaki 57 üniversiteden 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi, Horeka sektör liderleri, şefler, gastronomi uzmanları ile 74 üniversiteden 163 akademisyeni bir araya getiren etkinlik 7 bin katılımcıyı ağırladı.

İtalya ihracatının yüzde 28’i gastronomiden

Culinary Forum’un Kurucu Ortağı Murat Aslan, etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Dünyada en fazla lokal mutfağa sahip ülke İtalya. Pizzacısı ayrı, makarnacısı ayrı, peynircisi ayrı. İtalyan şef başka bir ülkeye gittiğinde ‘Ben parmesan peynirini buradan, makarnayı buradan istiyorum’ diyor. Dünyanın en büyük üreticilerden biri olan İtalya ihracatının yüzde 28’i gastronomiden geliyor. Ürünlerini bütün dünyaya satıyorlar. Forumun bir amacı da mezun olduktan sonra yurtdışında çalışacak gastronomi öğrencilerinin Türk ürünlerini yurt dışında da tanıtmasını sağlamak.”

Culinary Forum’un Kurucu Ortağı Murat Aslan

Türkiye'de tescillenmiş bin 658 coğrafi ürün bulunduğuna dikkat çeken Murat Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi bundan 20 sene önceye baktığımızda biz şefler çok daha fazla yurt dışına gitmeye başladık. 2021’de 5,1 milyar dolar gastronomi turizmi 18 milyar dolara ulaştı. 2025 hedefi 25 milyar dolar. Bu da turizm gelirlerinin üçte biri. 2015 yılında 28 olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olan üniversite sayısının 2024 yılında yüzde 379 artarak 113’e, öğrenci sayısı 65 bine yükseldi. Dünya mutfaklarında çalışan genç şeflerimiz yeni ürünler, özel reçetelerle bölgenin tanıtımını üstlenebilir, gastronomi ihracatımızı artırabilir.”

Gastronomi odaklı turistlerin daha yüksek harcama eğiliminde olduğunu ifade eden Murat Aslan “Araştırmalara göre gastronomi turistleri ortalama 945 doların 259 dolarını yeme-içme, normal turistler ise 837 doların 171 dolarını yeme-içme için harcıyor. Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre lüks turistler gastronomi deneyimlerine ortalama bir turistten yüzde 25-35 daha fazla para harcıyor. Günlük harcamaları 415 dolar civarında. Turist, 3 günlük gastronomi turu yapacağım deyip Antep’e geliyorsa o zaman biz kazanmış sayılıyoruz” diye konuştu.

Türk mutfağı 2025’te yükselişte

BigChefs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 2025’e yön verecek gastronomi trendlerini anlattı:

“İçerisinde kitapçı, çiçekçi gibi farklı konseptleri bir araya getiren mekânlar yükselişe geçiyor. 2025’te sokak lezzetlerini evrilerek izleyeceğiz. Daha üst segmente çıkıyorlar. Haute Cuisine Street Food yükselişe geçiyor. Bir sosisli sandviç, trüflü mayonezle, iyi bir gravyer peyniriyle sunulacak. Köklere dönüşü önümüzdeki dönem çok daha fazla duyuyor olacağız. Türk mutfağı ve Hong Kong Barbeküsü, Doğu yine yükselişte olacak. Orta Doğu doygunluğa ulaştı. Bunu rakamlar da söylüyor. Dubai inanılmaz popülerdi. Artık satış grafikleri eskisi kadar yüksek değil. ABD zaten doygunluğa ulaştı. Avrupa yaşlanan nüfusuyla aşağı gidiyor. Şimdi Güneydoğu Asya; Malezya, Filipinler, Endonezya, Tayland, Hong Kong, Singapur yükselişte. Buralar inanılmaz büyüyen pazarlar. Dubai çikolatasından sonra fıstıklı içecekler, sebze cipsleri de yükselen gıdalar arasında.’’

Michelin yıldızlı şeflerden

Forumda 82 konuşmacı, 27 panelde gastronominin geleceğine yön verecek konuları tartıştı. Michelin yıldızlı şefler Buğra Özdemir, Bahtiyar Büyükduman, Mevlüt Özkaya ve Emrah Orak, gastronomi öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Şeflerden öğrencilere ortak mesaj “Michelin yıldızının peşinde değil, yaptığınız işin en iyisi olmanın peşinde koşun” oldu.