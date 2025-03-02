Geçmişten günümüze hamam kültürünü anlatan 'Hamam' kitabı raflarda

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un titiz araştırmaları sonucunda kaleme aldığı “Hamam” kitabı, Osmanlı hamam kültürünü kökenlerinden günümüze kadar detaylı bir şekilde ele alıyor. Osmanlı mimarisinin en zarif yapılarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı’nı özel bir örnek olarak değerlendiren eser, suyun ve arınmanın tarihini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Prof. Dr. Nurhan Atasoy kitabında Osmanlı’daki hamam kültürünün yalnızca bir temizlik ve arınma ritüeli olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. “Hamam”, Osmanlı döneminde hamamların kadınlar ve erkekler için farklı işlevler taşıyan mekânlar olduğunu, saraydan halk hamamlarına kadar geniş bir yelpazede nasıl bir sosyal merkez haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Hürrem Sultan Hamamı

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın isteği üzerine Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı, Osmanlı mimarisinin en önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Nurhan Atasoy, kitabında bu eşsiz yapının mimari detaylarını, estetik anlayışını ve Osmanlı toplumundaki rolünü ayrıntılarıyla anlatıyor. Hürrem Sultan Hamamı’nın tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri de ele alan eser, yapıtın günümüze kadar nasıl ulaştığını detaylandırıyor.

Kitap, Osmanlı hamam kültürünün Avrupa’daki etkilerini de kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Seyyahların ve sanatçıların gözünden Osmanlı hamamlarının nasıl algılandığı, hamam tasvirlerinin Avrupa sanatında nasıl yer aldığı ve Osmanlı’dan Avrupa’ya yayılan hamam alışkanlıkları, “Hamam” kitabının önemli bölümlerinden birini oluşturuyor. Evliya Çelebi’nin anlatımları ve Avrupalı gezginlerin gözlemleri, Osmanlı hamam kültürünün tarihsel belgeler ışığında nasıl şekillendiğini anlamak açısından değerli bir kaynak sunuyor.

Sanat, tarih ve kültürel miras

Kitap, yalnızca tarihi ve kültürel bir araştırma değil, aynı zamanda hamam mimarisi ve estetiği açısından da önemli bir kaynak niteliğinde. Mimar Sinan’ın özgün mimari yaklaşımını, 16. yüzyılda inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı’nda uyguladığı tasarım ilkelerini ve bu yapının günümüze kadar nasıl ulaştığını kapsamlı bir şekilde inceliyor. Arşiv belgeleri, Osmanlı dönemine ait illüstrasyonlar, müzelerden temin edilen özel fotoğraflar ve hamam kültürüne dair geniş bir literatür taramasıyla desteklenen eser, okuyuculara benzersiz bir tarih yolculuğu sunuyor.

Gelecek nesillere

Hürrem Sultan Hamamı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Katipzadeler, eserin kültürel miras açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Tarihimize, değerlerimize sahip çıkmak, onları muhafaza etmek bizler için çok önemli. Hürrem Sultan Hamamı'nın tarihi dokusunu koruyarak misafirlerimizle buluşturmaktan her zaman mutluluk duyduk. Şimdi ise Osmanlı hamam kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına, bu büyük emeğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diyor.

Masa Yayınları tarafından yayımlanan “Hamam” kitabı, Osmanlı hamam kültürünü keşfetmek, geleneksel mimarinin izlerini sürmek ve suyun medeniyet üzerindeki etkisini anlamak isteyenler için bir başvuru kaynağı olarak öne çıkıyor. Kitap, Hürrem Sultan Hamamı'ndan ve seçkin kitapçılardan temin edilebiliyor.