Türk bulguru dünya sofralarında!

Gastronomi dünyasında yaptığı öncü çalışmalarla adından söz ettiren Şef Ebru Baybara Demir, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde Türk mutfağını tanıtmak için öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Türk mutfağı ve sosyal gastronomi projeleri üzerine sunumlar yapan Demir, Türkiye’nin geleneksel lezzetlerinden altı özel yemeği Yale mutfaklarına taşıdı. Bunlar arasında en büyük ilgiyi Türk bulguru gördü.

Sosyal gastronomi etkisi

Yale MacMillan Center, Yale Schwarzman Center ve Yale Hospitality iş birliğiyle düzenlenen Global Table programı, sürdürülebilirlik, sağlık, kültür ve topluluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şef Ebru Baybara Demir’in sosyal gastronomi alanındaki çalışmaları Yale’de yankı uyandırdı. Gıda güvenliği, göç ve iklim krizi gibi konular üzerine yürüttüğü projeler, büyük ilgi gördü. Program kapsamında düzenlenen özel bir resepsiyonda Şef Demir, Türkiye’nin yerel lezzetlerinden oluşan ve 2025 yılı boyunca Yale Üniversitesi menüsünde yer alacak özel bir Türk mutfağı seçkisini sundu.

Bu özel etkinlik sonrası, Mart 2025 itibarıyla Yale Üniversitesi’nde her gün 22 bin öğrenciye hizmet veren Yale Hospitality restoranları ve kantinlerinde Türk mutfağına ait lezzetler sunulmaya başlandı. Kullanılacak tüm malzemeler Türkiye’den tedarik edilerek özgün tatlar korunacak ve yıl boyunca Yale öğrencileriyle buluşacak.

Vegan ve Vejetaryen mutfakta

Günümüzde hızla yayılan vegan ve vejetaryen beslenme trendleri, besin değeri yüksek, doğal ve çevre dostu ürünlere olan ilgiyi artırıyor. Türk bulguru, sağlıklı yapısı ve lezzetiyle bu akımın doğal bir lideri olmaya aday. Yale Üniversitesi’nde sunulacak menü, sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme anlayışını desteklerken aynı zamanda Türk mutfağını uluslararası öğrencilere tanıtacak. Anadolu’nun kadim mutfak gelenekleri, modern sofralara taşınarak dünya çapında daha fazla insana ulaşacak.

Ebru Baybara Demir

Mutfağımızın küresel elçisi

Gastronomi dünyasının Nobel’i sayılan Basque Culinary World Prize’ı kazanarak 2023 yılında dünyanın en iyi sosyal gastronomi şefi seçilen Ebru Baybara Demir, aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından Küresel Gıda Kahramanı unvanına layık görülmüştü. 25 yıldan uzun süredir, hayata geçirdiği projelerle gastronomiyi mutfağın dışına taşıyan Demir, Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkede Anadolu’nun zengin mutfağını temsil ediyor.