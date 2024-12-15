Flamenko efsanesi ölümünün onuncu yıldönümünde anılıyor

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 17 Aralık saat 20.00’da Barcelona Guitar Trio & Dance topluluğunun flamenkonun efsane ismi Paco de Lucía'ya saygı duruşu konserine ev sahipliği yapacak.

Paco de Lucía, 21 Aralık 1947'de İspanya'nın Algeciras şehrinde doğdu. Flamenko müziğine yaptığı katkılarla tüm dünyada tanınan de Lucía, "Entre dos aguas" gibi unutulmaz eserlere imza attı. 25 Şubat 2014'te Meksika'da hayata veda eden sanatçı, geride zengin bir müzikal miras bıraktı.

Virtüöz gitaristler

Barcelona Guitar Trio & Dance, Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango gibi virtüöz gitaristleri bir araya getiriyor. Topluluk, Paco de Lucía'nın ölümsüz eserlerinin yanı sıra Chick Corea'nın "Spain" gibi klasikleşmiş parçaları da yorumlayacak. Konserde ayrıca, izleyicilere sürpriz olarak Michael Jackson Medley'si de sunulacak. "Billie Jean" performanslarıyla tanınan Barcelona Guitar Trio, Pop'un Kralı'nın şarkılarını flamenko gitarının tınılarıyla buluşturacak.