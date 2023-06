Four Seasons Sultanahmet’te Malatya mutfağı günleri

Takip Et

Four Seasons Sultanahmet konuklarını Tarihi Hacı Baba Et Lokantası’nın katkılarıyla hazırladığı menüde Malatya’nın en sevilen lezzetleriyle buluşturacak. Tarihi Hacı Baba Et Lokantası Şefi Mehmet Zeki Saygı ve ekibinin katkılarıyla hazırlanan özel öğle ve akşam yemeği menüsünde Malatya’nın benzersiz yöresel lezzetleri misafirleri gastronomi yolculuğuna çıkaracak.

14-18 Haziran günleri arasındaki festivalde otelin Şefi Özgür Üstün ve Malatya mutfağının elçileri olan konuk şefler misafirlere öğle ve akşam için özel bir menü sunacak. 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren, Malatya’nın ve bölgenin en sevilen et restoranlarından biri olan Tarihi Hacı Baba Et Lokantası menüsünde yöreye ait aya köfteli kulak çorbası, analı kızlı, tereyağlı haşlama içli köfte, Nurdağı salatası gibi lezzetli başlangıçlar yer alacak. Ardından Malatya sofrasından karışık fırın yemekleri servis edilecek. Fırında kakırdaklı Malatya usulü bulgur pilavı ile sunulan odun fırında ağır ateşte pişirilmiş kâğıt kebabı, Geleli kebabı, patlıcan tava veya odun fırınında kuzu kaburga damak da menüde olacak. Bu özel menü, cevizli ve kaymaklı kayısı tatlısı ve kayısı çekirdeği unundan hazırlanmış Malatya kurabiyesi ile sona erecek.

Ülkemizin sevilen tatlara sahip şehirlerinden Hatay ile başlayan, Malatya ile devam eden Four Seasons’da gastronomi deneyimi, eylül ayında Mutfak Sanatları Merkezi, ekim ayında Bay Nihat, Köfteci Osman ve kasım ayında Çemens Mutfak ile devam edecek.