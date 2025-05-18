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Genç sanatçıların “Hatırlama Biçimleri” Elgiz Müzesi’nde

İstanbul Rotary Sanat Fonu’nun desteklediği genç sanatçıların eserleri, Begüm Güney küratörlüğündeki “Hatırlama Biçimleri” sergisiyle Elgiz Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 31 Mayıs’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

Haber Merkezi
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Genç sanatçıların “Hatırlama Biçimleri” Elgiz Müzesi’nde
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İstanbul Rotary Kulübü, genç sanatçılara yönelik sanat fonu programıyla güncel sanat üretimine destek vermeye devam ediyor. Büşra Çeğil, Delal Eken, Xebat Bayram ve Fatoş Güneri Kartal’ın İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hayata geçirdikleri eserler, Elgiz Müzesi’nde açılan “Hatırlama Biçimleri” sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Begüm Güney’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 31 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor.

15 yıllık destek

İstanbul Rotary Kulübü’nün 2010-2011 döneminde başlattığı “İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi”, 2023-2024 döneminde “İstanbul Rotary Sanat Fonu” olarak yenilendi. Türkiye’nin farklı illerinden 25-40 yaş arası sanatçıların başvurduğu programda, Ayda Elgiz Güreli, Ayşe Umur, Fatoş İrwen, Hera Büyüktaşcıyan, Işın Önol, İpek Duben, Nural Denker, M. Özalp Birol ve Tolga Kılıç’tan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu dört genç sanatçının projeleri desteklenmeye hak kazandı.

İstanbul Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Nural Denker, “15 yıldır sürdürdüğümüz bu programla genç sanatçıların üretimlerini desteklerken, ülkemizin güncel sanat alanındaki gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Geçmişte ödül alan sanatçıların bugün yurtiçi ve yurtdışında eserleriyle yer alması bizler için gurur verici. Daha çok gence ulaşarak yeni eserler kazandırmak en büyük temennimiz” dedi.

Farklı bir deneyim

Hatırlamanın Farklı Biçimleri Küratör Begüm Güney, serginin hafıza, mekân, ses ve ritüelin farklı biçimlerle yeniden üretildiği eserlerden oluştuğunu belirterek, “Her bir eser, başka bir dilden ‘Hatırlamak mümkün müdür?’ sorusunu soruyor. Sanatçıların pratiği, zamana, mekâna ve hafızaya dokunan ortak sezgilerle bir araya geliyor. Unutulmuş olanı yeniden biçimlendiren ya da bir sesin, ışığın izini sürerek hatırlamanın yollarını öneren eserler, izleyiciyi farklı bir deneyime davet ediyor” diye konuştu.

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