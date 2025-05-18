Olten Filarmoni Orkestrası sezonu Nils Landgren ile kapatıyor

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sezon finalinde, caz ve funk müziğini önemli isimlerinden Nils Landgren’e eşlik edecek.

Kırmızı trombonu ve etkileyici sahne performansıyla “The Man with the Red Horn” (Kırmızı Trombonlu Adam) lakabını taşıyan Nils Landgren, kendine özgü vokal tarzı ve trombon tekniğiyle biliniyor. Konserin ilk bölümünde Landgren, Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson ile caz üçlüsü olarak sahne alacak. İkinci bölümde ise Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde funk ve cazın enerjik tınılarını sanatseverlerle buluşturacak.

Bir farkındalık projesi

2013 yılında kurulan Olten Filarmoni Orkestrası, 2014-2015 sezonundan bu yana düzenli konserleriyle İzmir’in kültür-sanat hayatına renk katıyor. Genç konservatuvar mezunlarına kendilerini ifade etme ve geliştirme fırsatı sunan orkestra, deneyimli sanatçılarla genç yetenekleri aynı sahnede buluşturuyor. 2019’da kurulan Olten Sanat Vakfı ile klasik müziği sevdirmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışan Olten Sanat Ailesi, bugüne dek on binlerce izleyiciyi konserlerinde ağırladı.

Konser biletleri bilet.oltensanat.com adresinde!