  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Olten Filarmoni Orkestrası sezonu Nils Landgren ile kapatıyor
Takip Et

Olten Filarmoni Orkestrası sezonu Nils Landgren ile kapatıyor

İzmir’de caz ve funk rüzgârı esecek! Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezon finalinde dünyaca ünlü tromboncu Landgren’i ağırlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olten Filarmoni Orkestrası sezonu Nils Landgren ile kapatıyor
Nils Landgren
Takip Et

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sezon finalinde, caz ve funk müziğini önemli isimlerinden Nils Landgren’e eşlik edecek.

Kırmızı trombonu ve etkileyici sahne performansıyla “The Man with the Red Horn” (Kırmızı Trombonlu Adam) lakabını taşıyan Nils Landgren, kendine özgü vokal tarzı ve trombon tekniğiyle biliniyor. Konserin ilk bölümünde Landgren, Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson ile caz üçlüsü olarak sahne alacak. İkinci bölümde ise Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde funk ve cazın enerjik tınılarını sanatseverlerle buluşturacak.

Bir farkındalık projesi

2013 yılında kurulan Olten Filarmoni Orkestrası, 2014-2015 sezonundan bu yana düzenli konserleriyle İzmir’in kültür-sanat hayatına renk katıyor. Genç konservatuvar mezunlarına kendilerini ifade etme ve geliştirme fırsatı sunan orkestra, deneyimli sanatçılarla genç yetenekleri aynı sahnede buluşturuyor. 2019’da kurulan Olten Sanat Vakfı ile klasik müziği sevdirmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışan Olten Sanat Ailesi, bugüne dek on binlerce izleyiciyi konserlerinde ağırladı.

Konser biletleri bilet.oltensanat.com adresinde!

Beygir Gücü sergisinde son virajBeygir Gücü sergisinde son virajYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Anadolu’nun bitki mirası Salt Beyoğlu’nda hayat buluyor
Anadolu’nun bitki mirası Salt Beyoğlu’nda hayat buluyor
Genç sanatçıların “Hatırlama Biçimleri” Elgiz Müzesi’nde
Genç sanatçıların “Hatırlama Biçimleri” Elgiz Müzesi’nde
Beygir Gücü sergisinde son viraj
Beygir Gücü sergisinde son viraj
TEGV’in 30. yılına özel ürünler TEGV Dükkân’da satışta
TEGV’in 30. yılına özel ürünler TEGV Dükkân’da satışta
Eskişehir 4. Kitap Fuarı’nı gezmek için son gün 25 Mayıs
Eskişehir 4. Kitap Fuarı’nı gezmek için son gün 25 Mayıs
71. Sait Faik Hikâye Armağanı Burçe Bahadır’ın
71. Sait Faik Hikâye Armağanı Burçe Bahadır’ın