Gıda Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu!

Gastronomi pazarlama ajansı Dude Table tarafından düzenlenen FOMA (Food Marketing Awards) ödülleri törenle sahiplerini buldu. Gastronomi pazarlaması alanında yapılan başarılı projeleri değerlendiren FOMA ödül töreni Dotshub'ın ev sahipliğinde gıda ve içecek sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi. Gecede toplam 66 ödül, dört ana kategoride ve alt dallarında verildi.

Ödüllerden ikisi Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Restoran: Fine Dine ve Casual Dine kategorilerindeydi. Dude Table'ın iş ortağı Kantar Insights ile yapılan detaylı ölçümlemeler sonucunda kazananlar belirlendi.

Fine Dine: Altın ödülün sahibi Lokanta Feriye olurken, 29 gümüş, Lacivert ise bronz ödül aldı.

Casual Dine: Ali Ocakbaşı altın, BigChefs gümüş ve Nalia Karadeniz Mutfağı bronz ödüle layık görüldü.

Kategoriler

Diğer kategoriler arasında Gıdanın Geleceği (Sektörün geleceğine yön veren projeler bu kategoride değerlendirildi); Food Marketing Communications /Pazarlama iletişimi alanında yaratıcı ve etkili çalışmalar); Food Design (Gıda tasarımında estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren projeler) yer alıyordu.

"Yerelde İlham Veren Markalar" başlığı altında da dört özel ödül, yerel lezzetleri ve değerleri korumaya katkıda bulunan markalara takdim edildi.

FOMA Ödülleri'nin jüri koltuğunda Aylin Gezgüç, Ayşin Işıkgece, Defne Tüysüzoğlu gibi alanında uzman ve tanınmış isimler yer aldı.

Dude Table, FOMA ile gıda pazarlaması alanında çıtayı yükseltmeyi ve sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. FOMA 2025 başvuruları 1 Temmuz 2025'te açılacak.

Daha fazla bilgi ve tüm ödüller için: https://fomaodulleri.com/kazananlar-2024/