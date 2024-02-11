Güher ve Süher Pekinel’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

Önemli uluslararası klasik müzik ödüllerinden biri olan ICMA (International Classical Music Awards) 2024 yılı kazananları açıklandı. Dünyaca ünlü piyanistlerimiz Güher ve Süher Pekinel, ICMA’nın uluslararası klasik müzik yayıncıları, medya temsilcileri ve müzisyenlerden oluşan seçkin jürisi tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldüler.

Pekineller iki piyanoda arka arkaya çalarak göz teması kurmadan, müzikal nefes derinliklerine odaklanarak çalan tek ikili olarak, klasik müzik dünyasının en büyük isimleriyle yaptıkları iş birlikleri ve albümlerle zenginleşen repertuarları ile tanınıyorlar.

“Kariyer yolculuğumuzun devamı”

ICMA Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Pekineller, “Kariyerimiz boyunca klasik müzik dünyasının öncü isimleriyle beraber çalışma şansını yakalamamız, bizi her anlamda zenginleştirerek bulunduğumuz noktaya taşıdı. Bu yolculukta bize ilham veren, yolumuza ışık tutan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi gençlere aktardığımız eğitim misyonumuzda bizleri destekleyen herkese müteşekkiriz. Uzun aşamalardan geçerek geldiğimiz kariyer yolculuğumuzda, ülkemize de birikimlerimizi aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası arenada yollarını açtığımız müzisyenleri bugün önemli konser salonlarında ve yarışmalarda kazandıkları birinciliklerle izliyoruz. Yaşamımız boyunca müziğin evrensel dilini herkesle paylaşmaya devam edeceğiz” dediler.

2011’den beri veriliyor

Klasik müzik yorumculuğunu ve sanatsal yaratıcılığı en üst düzeyde desteklemek ve klasik müziğin özgün seslerini teşvik etmek amacıyla 2011 yılından bu yana verilen ICMA Ödülleri, sahipleri ile 12 Nisan akşamı İspanya’nın València şehrindeki Palau de la Musica’da düzenlenecek geleneksel ödül töreninde buluşacak. Gecede sanat ve müzik direktörü Alexander Liebreich yönetimindeki Orquesta de València’nın ev sahipliğinde, ödül sahiplerinin katılımıyla gala konseri gerçekleştirilecek. Bu konser uluslararası televizyon kanalları tarafından canlı olarak yayınlanacak.