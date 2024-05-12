Halil Altındere eserlerini doğduğu topraklarda ilk kez sergiliyor

Halil Altındere’nin Motherland / Anayurt isimli kişisel sergisi Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi- Dilek Sabancı Galerisi’nde sürüyor. 10 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi; Mardin’de doğan Halil Altındere’nin 1990’ların sonundan bu yana kendine has sarkastik diliyle ortaya koyduğu yerleştirme, heykel, video, fotoğraf, tuval ve neonlardan oluşan seçkisinin yanı sıra; son yıllarda ürettiği ve Star Wars’un bilim kurgu evreniyle murakka ve minyatür geleneklerini harmanladığı eserlerinden oluşuyor.

Sergiye özel işler

Halil Altındere’nin Motherland / Anayurt başlıklı sergisinde kurumlar, sınırlar, kimlikler, savaşlar, teknolojiler, gelenekler, gelecekler, popüler kültür ve alt kültürleri ele alan 36 eserle birlikte, son iki yılda yapay zekâ yardımıyla, robotik örme tekniğiyle üretilen, militarist ikonografiye sahip halıları ve sergiye özel olarak üretilen ve ilk kez Mardin’de görülecek bir animasyona yer veriliyor.

Sanatçının yakın dönemde ürettiği ve Venedik Bienali’nden Gwangju Bienali’ne, Roma Maxxi Müzesi’nden Neue Berliner Kunstverein gibi pek çok müze ve kurumda gösterilen yapıtlarının yanı sıra Afgan zanaatkârların direniş ve dayanışma sembolü olan savaş halılarından ilhamla ürettiği halı serisi ile geleneği gelecekle harmanladığı murakka çalışmaları Mardin’de ilk kez izleyicisiyle buluşuyor.

Sergi, Sakıp Sabancı Müzesi ve PİLOT Galeri iş birliğiyle; Transtaş, Petrol Ofisi, MV Holding, CMC Holding, Stepevi, Teknosa, A4 Ofset ve Yaşar Holding desteğiyle gerçekleştiriliyor.