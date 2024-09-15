Hem yerel hem uluslararası gastronomi tutkunları Antalya’da bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali panel, söyleşi ve workshoplar, yarışmalar ve çeşitli Antalya lezzetlerinin tanıtımıyla sona erdi. Festivalin içerik organizatörü Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’di.

Antalya’nın yerel mahsulleri, lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünleri ile turizm, tarım ve ekonomi alanında geldiği noktayı tüm dünyaya duyurmayı hedefleyen Foodfest Gastronomi Festivali’nde avokado, mango gibi tropikal meyvelerin hasadı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Foodfest Antalya Gastronomi Festivali’ni ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. Muhittin Böcek, gastronomi festivaline gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Böcek, Antalya’yı gastronomi alanında da dünyaya tanıtmak amacıyla başlattıkları festivalin çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, “İlk yılımızda Antalya’mızın tavşan yüreği zeytinini tanıttık, ikinci yılımızda türkülere söz olan mor üzümümüzü, bu yıl da coğrafi işaretli ürünümüz avokadoyu tanıtıyoruz. Özellikle Alanya bölgemiz tropikal meyve üretiminde çok önemli bir yere sahip. 38 tropikal meyveden, 20 tanesinin bölgeye adaptasyonu sağlanarak dünyaya ihracatı gerçekleşiyor. Gastronomi festivalimizle turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali’ne gösterilen ilgiden çok mutluyuz. Festivalimiz ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek devam edecek” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Yerel ürünlere sahip çıkmak

Yerel ürünlere sahip çıkmak, Antalya mutfağını ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkararak onları geleceğe miras bırakmak hedefiyle düzenlenen, benim de gerçekleştirilen bir panele moderatör olarak katıldığım festival, Türkiye ve dünyadan Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri ve lezzet tutkunlarını Antalya'da buluşturdu.

Karaailoğlu Parkı’nda gerçekleştirilen Gastronomi Festivali’nde vatandaşlar stantları gezerek hem Antalya lezzetlerini tattı hem de şefler ile buluşma fırsatı yakaladı. Antalya'nın yerel tarım ürünleri ile lezzetlerinin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü. Festivalin ziyaretçileri, Antalya'nın yerel mahsullerini tanırken zengin gastronomisinin tadına baktı, lezzetlerini keşfetti.