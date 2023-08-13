İBB’den “bu koroya siz de katılın” sloganıyla koro festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı yedi ayrı noktada, 27 koro ve 900 korist ile düzenlediği koro festivali, 20 Ağustos’a kadar sürüyor. Bebek Parkı, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı, Müze Gazhane, Üsküdar Sahili, Kadıköy Meydanı, Anadolu Hisarı ve Metrohan’da gerçekleştirilen etkinliklere katılan korolar şöyle:

Boğaziçi Gençlik Korosu, Ladies & Gentlemen, Ruhi Su Dostlar Korosu, Rezonans, İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu, BOÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu, BAU Polifonik Koro, Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu, Boğaziçi Mezunlar Korosu, Barbershop İstanbul, We Play Choral, Acapella Khalkedon, Koroİstanbul, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Avrupa Müzik Topluluğu, Orphe Çoksesli Koro, BÜMK Klasik Müzik Korosu, Güneşin Sofrasından Sesler, Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu, İstanbul Armoni Korosu, Sirene, Yubal Dünya Müziği Topluluğu, GOP Akademi Korosu, European Voices İstanbul, ve Sansev Korosu.

Program

Haftasonları gerçekleştirilen etkinlikler, önümüzdeki hafta şu korolarla sürüyor:

19 Ağustos Cumartesi 20:00: Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – Sirene, Bebek Parkı - Vokal Akademi Pop&Caz Korosu, Üsküdar Sahil - Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu, Kadıköy Meydanı - İstanbul Armoni Korosu,

19 Ağustos Cumartesi 21:00: Bebek Parkı - Yubal Dünya Müziği Topluluğu.

20 Ağustos Pazar 20:00: Metrohan - GOP Akademi Korosu, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı - European Voices İstanbul, Bebek Parkı – Rezonans, Üsküdar Sahil - Sansev Korosu, Müze Gazhane - Boğaziçi Mezunlar Korosu.

20 Ağustos Pazar 21:00: Kadıköy Meydanı - Boğaziçi Gençlik Korosu, Müze Gazhane - Ruhi Su Dostlar Korosu.