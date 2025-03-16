İş Sanat nisan ayında bir kez daha yıldızlar geçidine sahne olacak

İş Sanat, nisan ayında birbirinden özel etkinliklerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya çapında tanınmış sanatçıların performanslarının yanı sıra edebiyat dinletileri ve çocuk oyunu da programda yer alıyor.

Amerikan müziğine yolculuk

"Dünyanın en büyük yaylı dörtlüsü" olarak nitelendirilen CHAARTS Chamber Artists, "American Beauty" konseriyle Amerikan müziğinin zenginliğini İş Kuleleri Salonu'na taşıyacak. 17 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirilecek konserde topluluk, Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi’ye eşlik edecek. George Gershwin'den Astor Piazzolla'ya, 20. yüzyılın Broadway şarkılarına kadar geniş bir repertuvar sanatseverleri bekliyor.

The Tiger Lillies

Opera, şanson, vodvil, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lillies, sıra dışı performanslarıyla 24 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda olacak. Grup, yenilikçi yaklaşımları ve alışılmadık enstrümanlarıyla müzikseverlere özel bir gece yaşatacak.

Aziz Nesin hikâyeleri

Edebiyat ve müziği buluşturan İş Sanat dinletileri, Aziz Nesin'in eserleriyle devam ediyor. "Bar Fedaisi" başlıklı dinleti, 22 Nisan Salı akşamı İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in seslendireceği, metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti, bir radyo tiyatrosu dekorunda ve müzik eşliğinde canlandırılacak.

Çocuklar antik dünyada

İş Sanat'ın sevilen çocuk oyunu "Pat Pat Patara", 12 Nisan Cumartesi ve 13 Nisan Pazar günleri İş Kuleleri Salonu'nda minik izleyicilerle buluşacak. Likya uygarlığının izlerini süren oyun, çocukları antik dünyanın gizemli yolculuğuna çıkaracak.

Genç yetenekler sahnede

İş Sanat'ın genç yeteneklere destek verdiği "Parlayan Yıldızlar" konserleri, nisan ayında da devam ediyor. 14 Nisan ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek konserlerde Bade Özüm Sayan (çello) ve Deniz Ulu (trombon) yer alacak. 25. sezonun son Parlayan Yıldızlar konseri ise 28 Nisan Pazartesi akşamı düzenlenecek ve Yağmur Tümer (keman) ile Eymen Mısırlı (piyano) bir resital verecek.

İş Sanat etkinliklerinin biletleri Biletix'ten temin edilebilir. Öğrenci ve 65 yaş üstü biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden alınabilir.