İstanbul Cihangir’de bir Japon lokantası: Take Sushi

Uzakdoğu mutfağı sevenlere birbirinden farklı seçenekler sunan Take Sushi’nin geçtiğimiz aylarda Kapadokya’da hizmete açılan ilk şubesinin ardından, ikinci şubesi Cihangir’de lezzet meraklılarıyla buluşuyor. Dorak Holding’in en yeni konseptlerinden biri olan Take Sushi Japon mutfağının en orijinal ve seçkin tatlarını misafirlerine sunmayı hedefliyor.

Üst katında Dorak Holding’e ait butik otel, teras katında ise yine holdingin yatırımı olan ve Türkiye’nin ilk zincir balık restoranı olan Sur Balık’ın yer aldığı Take Sushi Cihangir şubesi, konuklarını Japon şef Hiroki Takemura’nın spesiyalleriyle buluşturuyor.

Adını, mekânın danışmanlığını da yapan Japon şef Hiroki Takemura’dan alan Take Sushi; Japon mutfağına ait sushi seçeneklerinin yanı sıra menüsünde yer alan 70’ten fazla alternatifle bir lezzet deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Take Sushi’nin imza lezzetleri arasında ramen shoyu yer alıyor. Set menüler dahil yaklaşık 74 farklı sushi, noodle çeşitleri ve ana yemeklerle misafirlerini bekliyor.