İstanbul Film Festivali, 17 Nisan’da 43. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında 43. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl N Kolay’ın festival sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek. Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 1 Nisan Pazartesi başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 5 Nisan Cuma genel satışa çıkacak.

43. İstanbul Film Festivali’nde 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir program sunulacak. Festival, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak.

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl Meral Orhonsay ile 1968’den bu yana yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmler, kaleme aldığı akademik çalışmalar, çıkardığı sinema dergileri, çevirdiği sinema kitapları, üniversitelerde ve sinema toplantılarında verdiği derslerle çok yönlü sinemacı Engin Ayça’ya takdim edilecek. Ödüller, 16 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sahiplerine sunulacak.

Wenders ve Yakusho İstanbul’da

Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders festivalin onur konuğu olarak ilk kez İstanbul’a geliyor. Festivalde Wenders’in üç filmi gösterilecek: büyük ustanın Alman sanatçı Anselm Kiefer’in yaşamını ve sanat yolculuğunu mercek altına alan, Cannes’da prömiyerini yapan son filmi Anselm; 50. yılında restore edilen kopyasından gösterilecek Alice Kentlerde ve Koji Yakusho’nun başrolünde harikalar yarattığı, Japonya’nın Oscar adayı Perfect Days / Mükemmel Günler. Wenders, ayrıca festival kapsamında bir festival sohbeti de gerçekleştirerek izleyicilerle buluşacak.

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümünde Koji Yakusho da festival için İstanbul’a gelecek. Yakusho, filmografisinde öne çıkan dört filmiyle festival programında yer alıyor. Başrolünde olduğu 13 Suikastçı / 13 Assassins (Takashi Miike), Gökyüzünün Altında / Under the Open Sky (Miwa Nishikawa), Aşka Davet / Shall We Dansu? (Masayuki Suô) ve oyunculuğuyla Cannes’da En İyi Erkek Ödülü’nü kazandığı Mükemmel Günler / Perfect Days, festivalde izleyiciyle buluşacak.

El Rapto / Kaçırma, Daniela Goggi

Festival filmleri altı salonda

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak. Gösterimler, 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da olacak. Önceki yıllardan farklı olarak Beyoğlu Sineması ve Sinematek / Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak.

Programda neler var?

43. İstanbul Film Festivali programında, artık gelenekselleşen Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Neredesin Aşkım? ve Cinemania’ya 15 farklı bölümde filmler yer alıyor.

Sinemaseverler ve müzik tutkunlarını bir araya getiren Musikişinas bölümü geri dönüyor. Müzik tarihine damgasını vurmuş Ryuichi Sakamato’dan Talking Heads’e ikonik isimlerin konser filmleri ve dünyanın farklı bölgelerinden müziğe gönül verenlerin özgün hikâyelerinin yer aldığı bölümde beş film izleyiciyle buluşacak.

Festival programına geçen yıl eklenen “Heyula” bölümü bu yıl da sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak. Bu yılki seçkide aralarında Lisandro Alonso’dan Hong Sang-soo’ya Berlin Film Festivali’nden yepyeni filmlerin yanı sıra Carlos Reygadas’ın restore edilen kült filmi Cennette Savaş yer alıyor.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümü, Macaristan sinemasının en saygın yönetmenlerini bir araya getiriyor. Bölüm kapsamında 1966’dan 2023’e, dramdan canlandırmaya, siyasiden komediye, genç ustadan auteur’lere 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek.

Sweet Dreams / Tatlı Rüyalar, Ena Sandijarevic

Diğer bölümler

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek. N Kolay Galaları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 9 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Festival Yarışmaları

Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Fipresci – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü, Genç Usta Ödülü ve 19. Köprüde Buluşmalar da festival kapsamında yer alacak.