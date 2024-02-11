İstanbul’da bir Ganalı!

1980 yılında Gana’da doğan ve çocukluk yıllarını Gana’nın farklı bölgelerinde geçiren Kojo Marfo, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üslendiği “Umut Denemesi” adlı sergisi ile İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İlhamını doğup büyüdüğü coğrafyada edindiği deneyimlerden alan Ganalı sanatçı, Türkiye’de ilk kez sergi açacak. Dünyanın pek çok yerinde alışılagelmiş ataerkil düzenin tam aksi anaerkil düzenin hâkim olduğu bir yerde büyüyen Marfo, insanların eserlerinde kültürünü ve Batı’da yaşadığı zorlukların bir yansımasını görmesini istiyor. Sanat anlayışının gelişmesi üzerinde Gana’da okul kütüphanesinde batı sanatı ve Picasso ile tanışmasının büyük rol oynadığını söyleyen Marfo; sanatıyla insanlarla bir bağ kurarken eserlerinde kullandığı çeşitli stiller ve teknikler ile geleneksel Akan sanatına referanslar yaparak eşitsizlikler din, siyaset gibi toplumsal konulara vurgular yapıyor.

“Sanatım insanlarla bağ kurmalı”

Ganalı ressam, “Evinize asabileceğiniz güzel bir şey resmetmekle ilgilenmiyorum. Sanatımın insanlarla bir bağ kurmasını, herkesin ilişki kurabileceği bir sembol olmasını istiyorum. Ne yaşadığınızı veya nerede yaşadığınız fark etmeksizin, sanatımın insanlara iç dünyalarını düşünmelerine ve yansıtmalarına yardımcı olmasını istiyorum" sözleri ile kendini ve sanatını açıklıyor.

Marfo’nun eserlerinde kullandığı “Akan Doğurganlık Bebeği” figürü, Akan halkı için oldukça değerli. Akan halkı; kendini birleşmiş bir ulus olarak görüyor ve “Akan” terimi, “Her şeyden önce” anlamına geliyor. Medeniyeti ve aydınlanmayı temsil eden “Akan Doğurganlık Bebeği” figürü, sanatçı tarafından yeniden şekillendirilerek daha yuvarlak hatlara dönüştürülüyor. Sanatçının bu şekilde hedeflediği şey ise ağırbaşlılık ve samimiyet gibi dünyanın her yerinde geçerliliği olan duyguları ikonografi ile sanatseverlere ulaştırıyor. Sergi, 11 Mart 2024 tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.