İstanbul’da kuklalar çeyrek asırdır festivale konuk oluyor

45 yıldır Karagöz oynatıyor Cengiz Özek. Türk kuklası Karagöz üzerine ilk sergisini, 1981 yılında 17 yaşındayken bugünkü Galatasaray’da bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat’ın karşılığı Kâzım Taşkent Sanat Galerisi’nde açtı. 1998 yılında Türk tiyatrosuna ve seyircisine kukla tiyatrosunu tanıtmak amacıyla, bugüne kadar düzenli bir şekilde gerçekleştirilen sanat yönetmenliğini üstlendiği “İstanbul Uluslararası Kukla Festivali’ni oluşturdu. Sevgili Cengiz Özek’in Uluslararası İstanbul Kukla Festivali “100’de 25” sloganıyla bu yıl 25 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında perdelerini açacak. Cumhuriyetin 100. yılında 25. yaşını kutlamaya hazırlanan festivalde 8 ülkeden 10 oyun izleyiciyle buluşacak. Festivalde Türkiye’den de 6 topluluğun 8 oyunu yer alacak. Toplam 51 gösterinin yapılacağı etkinlikte ayrıca film gösterimleri, atölyeler, söyleşilerin yanı sıra bir de geniş kapsamlı bir Karagöz Figürleri Sergisi olacak.

Yurtdışı katılım

Festivale bu yıl yurt dışından katılacak oyunlar şöyle sıralanıyor: Çekya’dan Alfa Thatre’ın sergileyeceği “Bay Kaspar ve Tuhaf Ailesi”, İtalya’dan Compagnia Follemente’nin “Erkekler Tülleri Sever” ve yine İtalya’dan Compagnia Walter Broggini’nin “Solo” adlı oyunları, Macaristan’dan Markus Zinhaz Puppet Thetare’ın sergileyeceği “Uçuşun Tarihi” ve Slovenyalı topluluk Nebo Theatre’ın sahneleyeceği “Oda”. Avrupa dışından ise Meksika’dan kukla sanatçısı Diego Ugalde’nin “Buffalo” ve “Neşeli Kuklalar” adlı oyunların yanı sıra Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nden gelecek olan Karakal Pakistan Devlet Kukla Tiyatrosu’nun “Sarayda Sihir” izleyicilerle buluşacak.

Türkiye’den bu yıl festivale katılacak oyunlar ise şöyle: Çağrı Yılmaz’ın sergileyeceği “Döngü: Patikalar”, Tiyatro Gülgeç’in biri yetişkinlere (“Öfkenin Yakın Geçmişi”), diğeri çocuklara yönelik (“Turunç’un Bahçesi”) iki oyunu ile İBB Şehir Tiyatroları’nın kara tiyatro türündeki “Benim Küçük Yıldızım”.

Türk geleneksel gölge tiyatrosu Karagöz’e de özel bir bölüm ayrılan festivalde Cengiz Özek “Çöp Canavarı” ve “Büyülü Ağaç” adlı Karagöz oyunlarını sergilerken, Aytek Önal da “Balık Tezgâhı” adlı gösteriyi sahneleyecek.

Etkinlik mekânları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonundan sonra hizmete açılan Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi’nde festival boyunca Karagöz gösterileri, film gösterimleri, atölye ve söyleşilerin yanı sıra bir de Cengiz Özek tarafından açılacak bir Karagöz Figürleri Sergisi yer alacak.

Festivalin bu yılki gösteri mekanları ise şunlar: Akbank Sanat, Alan Kadıköy, Fişekhane, DasDas, Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi ve Mall of İstanbul. Turşucuzade Konağı ve Mall of İstanbul’daki gösteriler ücretsiz olarak sergilenirken diğer mekanlardaki gösteriler için biletler Biletinial.com’dan (DasDas için Mobilet.com) edinilebiliyor. Festivalle ilgili daha fazla bilgi ve programın tüm ayrıntıları www.kuklaistanbul.com adresinde görülebiliyor.

Sevgili Cengiz Özek’e ne zor koşullarda sürdürdüğünü yakından bildiğim festivali çeyrek asra ulaştırdığı için teşekkür ediyor, bu seneki etkinlikte de başarılar diliyorum.