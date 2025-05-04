Japon Robatayaki Mutfağı Roka ile Bodrum’da

Japon robatayaki mutfağının öncülerinden Roka, rotasını Bodrum’a çevirdi. Mandarin Oriental’deki iki farklı alanda hizmet verecek olan Roka Bodrum, 21 Mayıs’ta kapılarını açacak.

Roka Bodrum, 130 kişilik kapasitesiyle misafirlerine iki farklı atmosfer sunacak. Akşam saatlerinde 18:30-23:30 arasında hizmet veren Roka Restaurant, DJ performansları eşliğinde, açık hava robata ızgarasında hazırlanan lezzetleriyle gastronomi meraklılarını bekleyecek. Gündüzleri ise 12:00-17:30 saatleri arasında Roka by the Beach’te imza kokteyller, hafif atıştırmalıklardan oluşan menü seçenekleri sunulacak.

Roka’nın menüsünde yuzu kosho ve avokadolu ıstakoz maki, yuzu trüf soslu ince dilimlenmiş akya sashimi, robata ızgarasından zencefilli ve acılı bonfile ile tatlı olarak çilek, yuzu ve siyah susamlı cheesecake gibi lezzetler Bodrum’a özel tasarlanmış…