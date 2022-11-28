Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nden “Konuk Sanatçı Programı” projesi

Kale Grubu’nun 65 yıldır faaliyet gösterdiği seramik alanındaki sanatçılara alan açmak ve onları desteklemek için yürüttüğü çalışmalarına uluslararası bir boyut katan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), yenilikçi Konuk Sanatçı Programı ile devam ediyor. KTSM, ilk kez hayata geçirdiği Konuk Sanatçı Programı kapsamında, uluslararası seramik sanatçıları Élodie Alexandre-Reyaz Badaruddin’e ev sahipliği yapıyor.

Program kapsamında, Fransız ve Hint asıllı iki sanatçı, üç ay boyunca İstanbul’da yaşayıp üreterek, Grubun doğduğu topraklar olan Çanakkale’ye ilham ziyaretleri yaparak program sonunda ortaya çıkan seramik sanat eserlerini KTSM’de ‘İyi Bak Dünyana’ temasını merkeze alan bir sergiyle ziyaretçilerle buluşturacak.

KTSM’nin, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğini ikinci kez almaya hak kazanarak, “YENİŞİM: Yaratıcı Endüstrilerde İş Modeli Geliştirme Projesi” kapsamında hayata geçirdiği söz konusu program, İstanbul’da yaratıcı endüstriler ekosisteminin iş modeli üretme kapasitesini geliştirmeye de katkı sunuyor.

Zeynep Özler

Kale Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özler de "Türkiye'de ve bölgemizde seramik alanındaki öncü Konuk Sanatçı Programlarından biri olma vizyonuyla ilk KSP'mizi köklerimizden aldığımız ilhamla seramik alanında gerçekleştirmeyi planladık. Hindistan'dan gelen konuk çiftimize ‘evin senin dünyan’ bilinciyle, Karaköy ve Perşembe Pazarı'nın doğal dokusunun yanı sıra fabrikada üretimi deneyimlemek üzere Kale Grubu'nun doğup büyüdüğü topraklar olan Çanakkale/ Çan'ın kapılarını açtık" diye konuştu.