Lezzet ve manzara bir arada…

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yer alan White Pepper’da İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde geçmişin mirasını modern lezzetlerle harmanlayan bir gastronomi deneyimi sunmak hedefleniyor. White Pepper, Türk mutfağının ikonik lezzetlerini ustalıkla hazırlanan kebaplar, taş fırın pizzalar ve pideler, White Pepper usulü steak tartar, anasonlu ve kuru incirli Girit ezmesi ile kadayıflı tarhana ezmesi gibi özgün mezelerle buluşturuyor. Bozkır tahini ve Silivri isli yoğurdu gibi yerel malzemelerle hazırlanan tabaklar da menüde yer alan lezzetler arasında. Geniş terasta yer alan barda ise özel olarak tasarlanmış imza kokteyller servis ediliyor. İki katlı mekân, 12.00-00.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Beyaz biberin zarif hikâyesi

Restoranın adı, dünyanın en zarif baharatlarından beyaz biberden ilham alıyor. Olgunlaşmamış yeşil biber meyvelerinin titizlikle işlenmesiyle elde edilen beyaz biber, narin aroması ve sofistike tadıyla kara biberin keskinliğinden ayrılıyor. White Pepper, bu tezatı mutfağına taşıyarak lezzet ve uyumda fark yaratmayı hedefliyor.