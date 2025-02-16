İstanbul Modern Sinema, 20–23 Şubat tarihleri arasında Kanadalı sanatçı ve yönetmen Michael Snow’un kapsamlı bir retrospektifine ev sahipliği yapacak. Türk Tuborg A.Ş katkıları, Kanada Başkonsolosluğu ve Othon Cinema işbirliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında, yönetmenin Türkiye’de ilk kez gösterilecek birçok filmi izleyicilerle buluşacak.

Deneysel sinema alanında öncü isimlerden biri olarak kabul edilen ve 2023 yılında hayatını kaybeden Michael Snow’un filmografisinden önemli eserlerin yer aldığı seçkide, sanatçının 1971 yapımı Merkez Bölge (La Région Centrale) dışında, Türkiye’de daha önce gösterimi yapılmamış 16mm formatındaki 10 filmi de izlenebilecek.

İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, Snow’un sinemasının görsel ve işitsel algıyı sorgulayan bir deneyim sunduğunu belirterek, “Snow’un filmleri, sinemanın sınırlarını yeniden düşünmeye sevk eden, bilinçaltındaki imgeleri çağrıştıran bir yapıya sahip. Özellikle suyun imgesel ve hareketle ilişkisi, onun sinema dilinde önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle retrospektife Okyanus Rüyaları adını verdik” dedi.

Sanatta disiplinlerarası yaklaşım

Michael Snow, kariyeri boyunca ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, müzisyen ve sinemacı olarak farklı alanlarda üretim yaptı. Sinemada geleneksel anlatım biçimlerini sorgulayan Snow, içerikten çok biçimi ön planda tutarak çerçeveleme, ses, zaman ve mekân gibi unsurları sinema dilini yeniden icat etmenin araçları olarak kullandı. Deneysel sinema tarihinde önemli bir yer edinen sanatçının eserleri, izleyicilerde hem analitik hem de içgüdüsel tepkiler uyandıran bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Michael Snow retrospektifi, İstanbul Modern Sinema’da 23 Şubat’a kadar izlenebilecek.