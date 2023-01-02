Radisson Blu Bosphorus Hotel, İstanbul’dan “Boğaz’da Balık Festivali”

Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul misafirlerini, Boğaz manzarası eşliğinde, birçok farklı lezzetin bulunduğu “Boğazda Balık Festivali” menüsünü deneyimlemeye davet ediyor. Mevsimin en lezzetlilerinden hamsi, levrek ve lüferi kendisine has tarzıyla yorumlayan Şef Sefa Ceylan’ın özel menüsünde Izgara Misket Limon ve Narlı Roka Yaprakları ile servis edilen Hamsi Tava, Cevizli Kaya Koruğu Salatası ve Fırınlanmış Taze Patates ile lezzetlendirilmiş Hamsi Kuşu, Karışık Dağ Mantarlı Karacadağ Pilavlı ve Rokalı Tabule Salatası ile Fırınlanmış Kaya Levreği, Trüf Aromalı Kereviz Püresi ve Zeytinyağlı Deniz Börülcesi Salatası ile sunulan Izgara Lüfer gibi seçenekler bulunuyor. Menüyü Şubat sonuna kadar deneyimlemek mümkün…